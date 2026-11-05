به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره تعزیرات حکومتی کاشان گفت: نانوای متخلف در گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی در کاشان شناسایی و در بازرسی از واحد صنفی تخلف گرانفروشی برای رئیس شعبه سیار تعزیرات محرز و بلافاصله دستور مهروموم محل تخلف صادر شد.

گلشن افزود: برای ایجاد بازدارندگی در بازار از بروز تخلفات و معرفی متخلف به همشهریان با توجه به ظرفیت پیش بینی شده در قانون نصب پلاکارد معرفی واحد متخلف اقتصادی نیز اجرا شد.