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دوازدهمین جشنواره ادبیات داستانی کوتاه ویژه استان کردستان با موضوعات رهبر شهید انقلاب، دفاع مقدس دوم و سوم و بعثت مردمی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس اعلام سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان این جشنواره در موضوعات زیر برگزار میشود:
۱- رهبر شهید انقلاب؛ جانفدایی، امامت، فرماندهی و رهبری
۲- دفاع مقدس دوم و سوم (دفاع در نبردهای نسل نو و نبردهای هیبریدی - قدرت دفاعی موشکی و پهپادی- فرماندهان شهید - شهدای مدارس میناب - شهدای ورزشگاه لامرد، تنگه هرمز، ناو دنا و..)
۳- بعثت مردمی (جانفدا، قیام مردمی، سیاست خیابانی، سرود وپایداری، پرچم، خانواده و.)۴- موضوع ویژه (شهدای هنرمند، (ادیب و نویسنده)
علاقه مندان میتوانند آثار خود را تا ۳۰ آبان ماه از طریق پیام رسانهای روبیکا و ایتا به شماره ۰۹۰۱۴۳۳۵۳۶۶ ارسال کنند.
دوازدهمین جشنواره ادبیات داستانی کوتاه ویژه کردستان دی ماه سال جاری برگزار میشود.