به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بر اساس اعلام سازمان بسیج هنرمندان استان کردستان این جشنواره در موضوعات زیر برگزار می‌شود:

۱- رهبر شهید انقلاب؛ جان‌فدایی، امامت، فرماندهی و رهبری

۲- دفاع مقدس دوم و سوم (دفاع در نبرد‌های نسل نو و نبرد‌های هیبریدی - قدرت دفاعی موشکی و پهپادی- فرماندهان شهید - شهدای مدارس میناب - شهدای ورزشگاه لامرد، تنگه هرمز، ناو دنا و..)

۳- بعثت مردمی (جان‌فدا، قیام مردمی، سیاست خیابانی، سرود وپایداری، پرچم، خانواده و.)۴- موضوع ویژه (شهدای هنرمند، (ادیب و نویسنده)



علاقه مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۰ آبان ماه از طریق پیام رسان‌های روبیکا و ایتا به شماره ۰۹۰۱۴۳۳۵۳۶۶ ارسال کنند.

دوازدهمین جشنواره ادبیات داستانی کوتاه ویژه کردستان دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.