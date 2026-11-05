مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: مدارس و مراکز غیردولتی نه رقیب مدارس دولتی، بلکه ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه مشارکت مردمی و پاسخ‌گویی به تنوع نیاز‌های تربیتی خانواده‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود ۱۵.۲ درصد مدارس کشور، غیردولتی هستند، از تحصیل دو میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز کشور در این مدارس خبر داد.

رضا زینی‌وندمقدم ۱۴ آبان در در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان کرمان با تأکید بر ضرورت حمایت، تسهیل‌گری و نظارت قانونمند بر فعالیت مدارس غیردولتی، گفت: مدارس و مراکز غیردولتی نه رقیب مدارس دولتی، بلکه ظرفیتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت آموزشی، توسعه مشارکت مردمی و پاسخ‌گویی به تنوع نیاز‌های تربیتی خانواده‌ها هستند.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت دو شورای راهبردی برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان گفت: این شورا‌ها از ارکان مهم تصمیم‌گیری در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی هستند و مصوبات و تصمیمات آنها باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور اتخاذ شود.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش افزود: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ۳۹ ماده، ابعاد مختلف فعالیت این مدارس و مراکز را مشخص کرده و برای اجرای بهتر آن نیز دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی پیش‌بینی شده، بنابراین ضروری است اعضای شورا‌ها با اشراف کامل بر این ظرفیت‌های قانونی، زمینه تسهیل امور، حمایت از مؤسسان و ارتقاء کیفیت فعالیت مدارس را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در فرآیند تصمیم‌سازی بیان کرد: تصمیمات و دستورالعمل‌های حوزه مدارس غیردولتی باید ضمن انطباق کامل با قانون، با واقعیت‌های موجود در مدارس همخوانی داشته و قابلیت اجرا و عملیاتی شدن داشته باشند. در این راستا کارگروه تخصصی بررسی قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان باسابقه تشکیل شده تا تصمیمات این حوزه با پشتوانه کارشناسی و نگاه اجرایی اتخاذ شود.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تدوین و اجرای الگوی جدید تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی را از اقدامات مهم این حوزه برشمرد و گفت: این الگو با استناد به مواد ۵، ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی و با در نظر گرفتن هشت مؤلفه قانونی تعیین شهریه تدوین شده است.

وی گفت: در فرآیند جدید پنج شاخص اصلی برای ارزیابی عملکرد و تعیین شهریه در نظر گرفته شده و مراحل مختلف از ثبت درخواست مؤسس تا بررسی در شورا‌های تعیین شهریه و رسیدگی به اعتراضات، در سامانه مربوط پیش‌بینی و اجرایی شده است.

زینی‌وندمقدم با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار و سازمان بازرسی بیان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مجوز افزایش حدود ۶۰ تا ۶۱ درصدی شهریه مدارس بر اساس شاخص‌ها و ضوابط تعیین‌شده اخذ شده است.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به برخی مشکلات اجرایی الگوی امسال گفت: آسیب‌شناسی دستورالعمل‌های سال‌های گذشته و بررسی تجربه اجرای الگوی جدید در دستور کار قرار گرفته تا نواقص موجود برای تدوین الگوی شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۷ برطرف شود.

وی با بیان اینکه حدود ۱۵.۲ درصد مدارس کشور غیردولتی هستند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و این مدارس سهم مهمی در توسعه مشارکت مردمی، ارائه خدمات آموزشی متنوع و ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت دارند.

زینی‌وندمقدم با اشاره به سهم حدود ۱۷ درصدی مدارس غیردولتی از جمعیت دانش‌آموزی استان کرمان افزود: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان در بهره‌گیری از مشارکت مردم در عرصه آموزش و پرورش است.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از محور‌های مهم قانون، احراز صلاحیت مؤسسان است و بر اساس ماده ۸ قانون، برخورداری از حداقل پنج سال سابقه آموزشی، پژوهشی یا فرهنگی از شرایط تأسیس مدرسه و مرکز غیردولتی محسوب می‌شود.

وی گفت: در کنار حمایت از مدارس قانونمند، نظارت دقیق بر عملکرد آنها و برخورد با تخلفات احتمالی نیز مطابق مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون با جدیت دنبال می‌شود، هدف نهایی، ایجاد ساختاری قانونمند، پایدار و کارآمد برای ارتقاء کیفیت فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی در سراسر کشور است.