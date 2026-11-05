آبگیری تالاب‌های آق‌قلعه، طالقان و سولدوز نقده در آذربایجان غربی امسال به دلیل مساعد بودن وضعیت منابع آبی رودخانه گدار زودتر از موعد آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفظ و احیای تالاب‌های آذربایجان غربی، از آغاز رسمی فرآیند آبگیری سه تالاب مهم در حوزه شهرستان نقده به دنبال مساعد بودن وضعیت منابع آبی رودخانه گدار در سال جاری خبر داد.

شجاعی‌فر گفت: برخلاف سال‌های گذشته، که آبگیری تالاب‌ها اواخر آذرماه یا اوایل دی‌ماه انجام می‌شد با مساعد و پر آب‌بودن رودخانه گدار، آبگیری تالاب بین‌المللی «آق‌قلعه»، «طالقان» و «سولدوز» زودتر از موعد مقرر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام بخشی از الزامات قانونی برای جلوگیری از تخریب غیرقابل جبران زیستگاه‌های آبی است با ارائه آماری از نیاز آبی این تالاب‌ها گفت: سالانه تالاب آق‌قلعه به ۸ میلیون مترمکعب آب، تالاب سولدوز به ۷/۲ میلیون مترمکعب و تالاب طالقان به ۲/۲۵ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد.

شجاعی‌فر ادامه داد: اگرچه در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به دلیل خشکسالی شدید و وضعیت نامساعد رودخانه‌ها، تامین این مقادیر میسر نشد و تالاب‌ها در فصل گرم با بحران خشک‌شدگی مواجه شدند، اما امسال با بهبود وضعیت آبی، روند تامین حق‌آبه‌ها با امیدواری بیشتری در حال انجام است.

وی همچنین افزود: برنامه ما برای آبگیری تالاب‌های دیگر استان نیز در ماه‌های آینده با افزایش ورودی رودخانه‌ها آغاز خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: تالاب‌های میاندوآب مانند تالاب نوروزلو در مسیر رودخانه زرینه رود قرار دارد و پشت سد نوروزلو است و آب آن بصورت مداوم تامین می‌شود، تالاب‌های مهاباد شامل تالاب کانی برازان از رودخانه مهاباد تامین آب می‌شود، در حال خاضر وضعیت خوبی دارد، اما شروع آبگیری آن بصورت رسمی انجام نشده است و مازاد آب از رودخانه به سمت آن روان است؛ قوپی باباعلی و یوسف‌کندی نیز در مسیر رودخانه مهاباد قرار دارد و آب آن از این رودخانه تامین می‌شود.

شجاعی‌فر یادآور شد: با توجه به مساعدبودن وضعیت تالاب‌های استان، وضعیت زیست محیطی تالاب‌ها بهتر بوده و پذیرای پرندگان مهاجر هستند.