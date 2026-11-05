پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از تدوام ناپایداری های جوی تا عصر فردا ۱۵ آبان در خراسان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از اواخر وقت امشب تا صبح فردا شهرستانهای سرایان، فردوس، نهبندان و قاینات شاهد رگبار و رعد و برق خواهند بود گفت: احتمال وقوع روان آب در مناطق کوهپایهای و مستعد، برخورد صاعقه و تگرگ دور از انتظار نیست.
لطفی افزود: تا عصر فردا در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و بارش پراکنده همراه با رعد و برق پیش بینی میشود.
وی گفت: دمای هوا نیز تا صبح فردا روند افزایشی دارد به طوری که سه قلعه با ۳۵ درجه گرمترین و دهسلم با ۳۱ درجه و بیرجند با ۲۲ درجه در ردههای بعدی قرار دارند.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: از عصر فردا تا یکشنبه نیز وزش باد و افزایش متناوب این پدیدهها در سطح استان ادامه خواهد داشت و شهروندان به ویژه کشاورزان و عشایر باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.