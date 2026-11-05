

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از اواخر وقت امشب تا صبح فردا شهرستان‌های سرایان، فردوس، نهبندان و قاینات شاهد رگبار و رعد و برق خواهند بود گفت: احتمال وقوع روان آب در مناطق کوهپایه‌ای و مستعد، برخورد صاعقه و تگرگ دور از انتظار نیست.

لطفی افزود: تا عصر فردا در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک و بارش پراکنده همراه با رعد و برق پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دمای هوا نیز تا صبح فردا روند افزایشی دارد به طوری که سه قلعه با ۳۵ درجه گرم‌ترین و دهسلم با ۳۱ درجه و بیرجند با ۲۲ درجه در رده‌های بعدی قرار دارند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: از عصر فردا تا یکشنبه نیز وزش باد و افزایش متناوب این پدیده‌ها در سطح استان ادامه خواهد داشت و شهروندان به ویژه کشاورزان و عشایر باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.