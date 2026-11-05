بیش از ۳ میلیارد لیتر سوخت به نیروگاه‌ها تحویل و رشد مصرف بنزین در آبان منفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست وزارت نفت در بازدید از پالایشگاه نفت تهران، از آخرین وضعیت تولید و تأمین سوخت کشور برای فصل سرد سال اطلاع یافت.

آقای بورد در این بازدید اعلام کرد: تاکنون بیش از سه میلیارد لیتر سوخت برای تأمین نیاز نیروگاه‌ها در فصل سرد سال تحویل شده است.

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از منفی شدن رشد مصرف بنزین در آبان ۱۴۰۵ برای نخستین بار پس از سال‌ها خبر داد.

رضا شفیعی گزارش می دهد: