رئیس ستاد ملی شهدای میناب از طراحی سازوکار مشارکت همه استان‌ها، دعوت از بانک‌های دولتی و خصوصی و تشکیل صندوق پشتیبانی در هرمزگان برای پیشبرد طرح‌های بازسازی و توسعه این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: اطمینان دارم اگر این نگاه جمعی شکل بگیرد، سال آینده چهره میناب تغییر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ چهارمین نشست ستاد ملی شهدای میناب با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد.

میناب؛ مسئولیتی ملی فراتر از ماموریت‌های اداری

صالحی‌امیری در این نشست با قدردانی از مدیریت استان هرمزگان در مواجهه با بحران‌ها و دشواری‌های دو سال گذشته، نقش مردم این استان را در حفظ انسجام و اقتدار ملی برجسته دانست و گفت: مردم هرمزگان از حادثه تلخ بندر شهید رجایی تا جنگ ۱۲روزه و تحولات پس از آن، همواره در صحنه حضور داشته‌اند و توانسته‌اند پرچم پرافتخار ایران را در این جغرافیا برافراشته نگه دارند. ما ایرانیان خود را مدیون مقاومت و ایستادگی مردم عزیز هرمزگان می‌دانیم.

او با تاکید بر اینکه موضوع میناب نباید در چارچوب محدود وظایف اداری دستگاه‌ها تعریف شود، افزود: از نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی تا فعالان بخش‌خصوصی و نهادهای مردمی، همه باید از جایگاه یک مسئول اداری فراتر برویم و به وجدان خود به‌عنوان یک ایرانی رجوع کنیم. باید از خود بپرسیم در برابر شهدای هرمزگان و به‌ویژه شهدای مظلوم میناب چه مسئولیتی داریم و برای پاسخ‌گویی به این مسئولیت چه باید انجام دهیم.

رئیس ستاد ملی شهدای میناب، این ستاد را نماد پذیرش مسئولیت جمعی و وجدانی کشور در برابر شهدای این سرزمین دانست و تصریح کرد: دولت، سازمان‌ها، بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها، نهادهای خیریه، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، همگی باید در این مسئولیت مشارکت کنند.

تقسیم کار ۲۲ دستگاهی؛ حرکت از سیاست‌گذاری ملی به اجرای استانی

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح ساختار اجرایی ستاد ملی شهدای میناب گفت: مسئولیت ستاد ملی در تهران، سیاست‌گذاری، هماهنگی و پشتیبانی از اقدامات استان است و اجرای مستقیم پروژه‌ها بر عهده ستاد استانی هرمزگان با محوریت استاندار خواهد بود. ستاد شهرستانی نیز به ریاست فرماندار و زیر نظر استاندار فعالیت می‌کند.

او با اشاره به تدوین برنامه اولیه با مشارکت ۲۲ دستگاه افزود: برنامه جامعی در این زمینه تهیه شده که از نظر محتوایی ارزشمند و قابل اتکاست و اصلاحات مورد نیاز آن نیز با هماهنگی مسئولان مربوط انجام خواهد شد. مقرر است اقدامات دستگاه‌ها در دو مرحله زمانی، از ۹ اسفند امسال تا ۹ اسفند سال آینده، برنامه‌ریزی و اجرا شود و مشخص باشد هر دستگاه چه پروژه‌هایی را در این بازه زمانی به سرانجام خواهد رساند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت انسجام در تصمیم‌گیری و اجرا، خاطرنشان کرد: تمام اقدامات باید در چارچوب برنامه مصوب و با هماهنگی ستاد ملی و استانی انجام شود تا از موازی‌کاری، بی‌نظمی و سردرگمی در اجرای پروژه‌ها جلوگیری شود.

پشتیبانی بودجه‌ای از برنامه‌های میناب؛ از مجلس تا صندوق استانی

رئیس ستاد ملی شهدای میناب، تأمین منابع پایدار را یکی از الزامات تحقق برنامه‌های توسعه‌ای این شهرستان دانست و از مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست با مشارکت نمایندگان هرمزگان و تعدادی از چهره‌های مؤثر مجلس، ستادی برای پشتیبانی بودجه‌ای از برنامه‌های میناب تشکیل دهند.

او با اشاره به در جریان بودن فرایند تدوین و بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: بخش قابل توجهی از چالش‌های میناب را می‌توان از طریق پیش‌بینی اعتبارات و پروژه‌های مشخص در ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط پیگیری کرد. منظور از این پیشنهاد، اختصاص بودجه‌ای کلان و مستقل نیست، بلکه باید پروژه‌های پیشنهادی ۲۲ دستگاه مسئول در ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط پیش‌بینی شوند تا امکان تأمین اعتبار و اجرای آن‌ها فراهم شود.

صالحی‌امیری همچنین تشکیل صندوقی در استان هرمزگان با محوریت استاندار را برای تجمیع و سامان‌دهی منابع مالی پیشنهاد کرد و افزود: کمک‌های خیرین، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، مشارکت بانک‌ها و سایر ظرفیت‌های مالی باید در این صندوق تجمیع و بر اساس اولویت پروژه‌ها توزیع شود. نظارت بر منابع و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها نیز در داخل استان انجام خواهد شد.

مشارکت استان‌ها در اجرای پروژه‌های مشخص در میناب

وزیر میراث‌فرهنگی، مشارکت استان‌های کشور را یکی از سازوکارهای مهم برای گسترش پشتوانه اجرایی برنامه‌های میناب برشمرد و گفت: از استاندار هرمزگان درخواست دارم از ۳۰ استاندار دیگر دعوت کند تا هر استان با معرفی شهردار مرکز استان و معاون عمرانی استانداری، مسئولیت اجرای یک پروژه مشخص در میناب را بر عهده بگیرد.

او این پیشنهاد را الگویی متناسب با تجربه استان‌های معین در دوران جنگ توصیف کرد و افزود: همان‌گونه که در دوران جنگ، استان‌ها به‌عنوان استان‌های معین در کنار مناطق جنگی قرار می‌گرفتند، اکنون نیز هر استان می‌تواند مسئولیت یک پروژه در میناب را بپذیرد. این موضوع را از طریق مکاتبات رسمی و ارتباط با استانداران پیگیری خواهم کرد.

صالحی‌امیری همچنین راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه و پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد میناب را ضروری دانست و تاکید کرد: این سامانه باید در دسترس عموم مردم قرار گیرد تا شهروندان از سراسر کشور بتوانند پیشنهادها، ایده‌ها و ظرفیت‌های خود را برای مشارکت در برنامه‌های میناب ارائه کنند.

دعوت از بانک‌ها و بنگاه اقتصادی برای پشتیبانی از توسعه میناب

رئیس ستاد ملی شهدای میناب با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: در برنامه‌های پیش‌رو، بانک‌های دولتی و خصوصی برای مشارکت در حمایت از میناب دعوت خواهند شد. همچنین نشست‌هایی با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت ساختمان، فولاد و سایر صنایع برگزار می‌شود.

او هدف از این رویکرد را بهره‌گیری از ظرفیت بخش اقتصادی برای توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی و اجرای پروژه‌های عمرانی و فرهنگی دانست و افزود: باید کارآمدی دولت، مجلس، قوه قضاییه و ملت ایران را در عمل نشان دهیم و با همدلی و همکاری ملی، شهری در تراز یک الگوی توسعه و بازسازی در کشور ایجاد کنیم.

پیگیری حقوقی جنایت میناب با مشارکت حقوقدانان داخل و خارج از کشور

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت تبیین ابعاد واقعه میناب در سطح بین‌المللی گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و مناسبات بین‌المللی، ابعاد این جنایت را در سطح جهانی تبیین کنیم.

او اقدامات آغازشده از سوی مجموعه‌های حقوقی، معاونت راهبردی قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مسئول را شایسته تقدیر دانست و از حقوقدانان کشور، به‌ویژه حقوقدانان ایرانی مقیم خارج از کشور، دعوت کرد به‌صورت داوطلبانه و افتخاری در پیگیری ابعاد حقوقی و بین‌المللی این موضوع مشارکت کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت‌های تخصصی و علمی کشور برای مستندسازی، پیگیری حقوقی و رساندن صدای خانواده‌های شهدا و مردم میناب به افکار عمومی جهان استفاده کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه بازسازی میناب نباید صرفا به اقدامات عمرانی محدود شود، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی را بخش جدایی‌ناپذیر برنامه جامع این شهرستان دانست و گفت: در کنار مسائل زیرساختی، نباید از ابعاد فرهنگی و اجتماعی میناب غافل شویم. هویت میناب باید ابتدا در سطح ملی تثبیت و سپس در سطح بین‌المللی معرفی شود.

او با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری، وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش‌وپرورش افزود: راه‌اندازی و افتتاح موزه ملی میناب در مجموعه سعدآباد و ایجاد موزه‌ای تخصصی در شهر میناب از جمله برنامه‌هایی است که دنبال خواهیم کرد.

صالحی‌امیری همچنین بر فعالیت مستمر کمیته فرهنگ و هنر ستاد و برگزاری هفتگی برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری تاکید کرد و گفت: در کنار پاسداشت مقام شهدا، باید برای بازسازی روانی و اجتماعی میناب نیز برنامه‌ریزی کنیم. خانواده‌های داغدار نباید برای همیشه در فضای اندوه و سوگواری باقی بمانند، باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی فاخر، زمینه بازگشت نشاط، امید و آرامش به زندگی مردم فراهم شود.

او از پیگیری تدوین برنامه‌ای جامع برای حمایت‌های رفاهی و اجتماعی از مردم میناب با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خبر داد.

سه محور برای ماندگاری میناب در حافظه ملی و جهانی

رئیس ستاد ملی شهدای میناب، تبدیل این واقعه به بخشی ماندگار از حافظه جمعی ایرانیان را از اهداف اصلی ستاد عنوان کرد و گفت: میناب باید جایگاهی ماندگار در وجدان تاریخی ملت ایران پیدا کند.

او در تشریح محورهای این رویکرد اظهار کرد: نخستین محور، تبدیل میناب به نماد انسجام ملی و دفاع از ایران است. هرمزگان دروازه ایران است و مردم این استان با ایستادگی خود نشان داده‌اند که دفاع از ایران مسئولیتی مشترک و ملی است.

صالحی‌امیری محور دوم را تبدیل میناب به نماد جهانی محکومیت جنایت و مطالبه عدالت دانست و افزود: در این مسیر باید از ظرفیت کمیته حقوق بین‌الملل و ابزارهای فرهنگی و هنری از جمله شعر، موسیقی، ادبیات، نقاشی، هنرهای تجسمی و گفت‌وگوهای فرهنگی استفاده کنیم.

او ثبت و انتقال این واقعه در نظام آموزشی کشور را سومین محور برشمرد و گفت: انتظار داریم وزارت آموزش‌وپرورش موضوع میناب و ابعاد تاریخی و انسانی این واقعه را در منابع آموزشی سال آینده و متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی مورد توجه قرار دهد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز می‌تواند موضوع میناب و تجربه مقاومت مردم هرمزگان را در قالب مباحث آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها دنبال کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، حمایت همه‌جانبه از خانواده‌های معظم شهدا و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان را از دیگر اولویت‌ها دانست و بر همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای اجتماعی در این زمینه تاکید کرد.

او همچنین حضور مستمر نخبگان فرهنگی، رسانه‌ای، هنری، علمی و ورزشی در میناب را ضروری دانست و گفت: شخصیت‌های برجسته کشور باید با حضور در این شهر، ضمن ادای احترام به مقام شهدا، در مسیر کمک به مردم و معرفی ظرفیت‌های میناب گام بردارند.

توسعه گردشگری و صنایع‌دستی در چارچوب برنامه جامع میناب

صالحی‌امیری با اشاره به مسئولیت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این برنامه ملی گفت: این وزارتخانه در چارچوب وظایف خود، برنامه‌ای جامع برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از ایجاد و توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی و ادامه مطالعات و برنامه‌ریزی در حوزه میراث‌فرهنگی استان تدوین و اجرا خواهد کرد.

او هدف از این اقدامات را شکل‌گیری زنجیره‌ای ملی برای حمایت از میناب دانست و افزود: این زنجیره باید در کنار بازسازی زیرساخت‌ها، زمینه رونق اقتصادی، توسعه گردشگری، احیای صنایع‌دستی و معرفی میراث‌فرهنگی و ظرفیت‌های بومی منطقه را فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین از برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های میناب در عرصه بین‌المللی از طریق همکاری با ایرانیان خارج از کشور و برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و رویدادهای فرهنگی در کشورهای مختلف خبر داد و بر برگزاری برنامه‌های دینی و فرهنگی متناسب با هویت و اقلیم منطقه و ثبت روز میناب در تقویم ملی تاکید کرد.

هفته میناب؛ تدارک برنامه‌های ملی و بین‌المللی برای دوم اسفند

رئیس ستاد ملی شهدای میناب، برگزاری هفته میناب و برنامه‌ریزی برای دوم اسفند را از دیگر محورهای مهم فعالیت ستاد عنوان کرد و گفت: برنامه‌های این هفته از سوی ستاد استانی تدوین و در ستاد ملی تصویب خواهد شد و همه دستگاه‌ها باید خود را برای مشارکت در آن آماده کنند.

او افزود: در هفته منتهی به دوم اسفند، مجموعه‌ای از برنامه‌های ملی و بین‌المللی با حضور شخصیت‌های برجسته داخلی و خارجی، سفرا و مقامات ارشد برگزار خواهد شد تا صدای مردم ایران و پیام شهدای میناب به گوش جهانیان برسد.

صالحی‌امیری در پایان ابراز امیدواری کرد با همدلی و همراهی دستگاه‌های مختلف و مردم، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به نتیجه برسد و مسئولیت ملی و وجدانی کشور در قبال شهدای میناب به‌درستی ادا شود.

او تاکید کرد: اگر امروز ایران ایستاده و ما در امنیت و آرامش زندگی می‌کنیم، این امنیت مرهون خون پاک شهدای این سرزمین است و میناب یادآور این حقیقت بزرگ و مسئولیت مشترک همه ما در قبال ایران است.

روایت میناب باید در شان عظمت ملت ایران ثبت و مستند شود

حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت روایتگری و مستندسازی ابعاد واقعه میناب گفت: ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی حماسه‌های بزرگی خلق می‌کند، اما در روایت و تبیین متناسب با عظمت این رویدادها گاهی موفق عمل نمی‌کند. امروز جنگ، جنگ روایت‌هاست و وظیفه ماست که جلوه‌های ایثار، غیرت و مقاومت مردم، دانش‌آموزان و خانواده‌های شهدا را به‌درستی و در شأن ملت ایران به تصویر بکشیم.

او حادثه میناب را زخمی عمیق بر دل ملت ایران دانست که در عین تلخی و اندوه، می‌تواند به نمادی از عظمت، ایستادگی و مقاومت ایرانیان تبدیل شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت مجلس از برنامه‌های مرتبط با این موضوع تصریح کرد: مجلس از هر برنامه و اقدامی که در مسیر روایتگری این حماسه، ثبت و مستندسازی آن و انتقال حقیقت به نسل‌های آینده مؤثر باشد، حمایت خواهد کرد. همچنین مجلس در کنار مردم و مسئولان استان برای پاسداشت مقام شهدا و حمایت از خانواده‌های آنان خواهد بود و با تمام ظرفیت از برنامه‌های مرتبط با این موضوع پشتیبانی می‌کند.

طرح جامع توسعه میناب با مشارکت ظرفیت‌های ملی و مردمی دنبال می‌شود

محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، نیز با اشاره به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز در حادثه میناب و جان‌باختن جمعی از معلمان، فرهنگیان و خانواده‌های آنان، این واقعه را از رویدادهای ماندگار تاریخ معاصر ایران توصیف کرد و گفت: میناب به کربلای ایران تبدیل شد و این حادثه در کنار آشکار کردن چهره جنایتکار دشمن، جلوه‌ای از عزت، شرف و ایستادگی ملت ایران را به نمایش گذاشت.

او هدف از برنامه‌های پیش‌رو را التیام‌بخشی به آسیب‌های ناشی از این واقعه و فراهم کردن زمینه شکوفایی، آبادانی و توسعه میناب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این منطقه دانست.

استاندار هرمزگان با اشاره به آغاز مطالعات طرح جامع توسعه میناب با رویکرد مشارکت‌محور از چند ماه گذشته اظهار کرد: این طرح پنج حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و انسانی را در بر می‌گیرد و برای تأمین منابع اجرای آن، استفاده از اعتبارات بودجه عمومی، ظرفیت‌های توسعه مکران و احکام فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای عمومی و مشارکت‌های مردمی در دستور کار قرار دارد.

آشوری تازیانی همچنین از برنامه‌ریزی برای پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سال ۱۴۰۶، اعلام آمادگی آستان قدس رضوی برای مشارکت در احداث مجموعه‌ای فاخر در گلزار شهدای میناب و آمادگی برخی نهادهای مذهبی و خیریه برای مشارکت در ساخت مدارس و اجرای طرح‌های فرهنگی خبر داد و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری تاکید کرد.

او تولید فیلم، آثار مستند و برنامه‌های فرهنگی و هنری و ارائه روایتی مستند از فاجعه میناب در سطح بین‌المللی را نیز از اولویت‌های این مسیر برشمرد.

احیای مشاغل بومی و حفاظت از میراث تاریخی باید در اولویت توسعه میناب باشد

سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، نیز با قدردانی از حضور مسئولان کشوری و استانی و تلاش دستگاه‌ها برای حمایت از مردم میناب، بر ضرورت شناسایی و تقویت پیشران‌های توسعه این شهرستان تاکید کرد.

او احیای کسب‌وکارهای بومی و مشاغل اجدادی مردم را از اولویت‌های توسعه میناب دانست و گفت: بندر میناب، ظرفیت‌های کشاورزی و توسعه محصولات این منطقه و پنجشنبه‌بازار از جمله ظرفیت‌هایی هستند که با تقویت آن‌ها می‌توان زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کرد.

نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی، تکمیل ورزشگاه میناب، احداث کمربندی، ایجاد مجتمع فرهنگی و هنری برای حمایت از استعدادهای شرق هرمزگان و توسعه امکانات آموزشی را از دیگر نیازهای این شهرستان برشمرد و افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و توسعه طولی شهر میناب، باید در برنامه‌ریزی‌های عمرانی، حفظ باغ‌ها، زمین‌های حاصلخیز و زیستگاه طبیعی منطقه مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی نخل‌ابراهیمی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد پارک بزرگ شهری و شهربازی، خواستار توجه وزارت میراث‌فرهنگی به حفاظت و مرمت قلعه تاریخی میناب و دژ اشکانی واقع در محدوده نخل ابراهیم شد و تاکید کرد: این دو اثر تاریخی به دلیل ارزش فرهنگی و هویتی خود باید از فرسایش و تخریب بیشتر نجات پیدا کنند و برای حفظ آن‌ها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

در این نشست، حاضران بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مدنی، بخش‌خصوصی و تشکل‌های مردمی برای تحقق برنامه‌های بازسازی و توسعه میناب تاکید کردند.