به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این جشنواره که با هدف شناسایی استعداد‌های درخشان و گسترش فرهنگ داستان‌نویسی با محوریت آموزه‌های ارزشمند رضوی برگزار شد، با حضور جمعی از مدیران ارشد ملی و استانی، نویسندگان، و فرهیختگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان در سالن آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی هنری بوشهر به پایان رسید.

پس از ارزیابی دقیق آثار ارسالی توسط هیئت داوران، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و از تلاش‌های آنان تقدیر شد. نتایج برگزیدگان به شرح زیر است:

در بخش داستان کودک: رتبه نخست: زهرا ملکی (استان قم) رتبه دوم: نسرین خوئینی (استان زنجان)

رتبه سوم: احمد صادقی (استان قم)

در بخش داستان کوتاه نوجوان: رتبه نخست: زینب عمرانی (استان بوشهر) رتبه دوم: جلال نقاشیان (استان سمنان) رتبه سوم: الهه حسینی‌شعار (استان همدان)

در بخش داستان بلند نوجوان: رتبه نخست: سارا شجاعی (استان کهگیلویه و بویراحمد) رتبه دوم: اهورا خیری اورند (استان خوزستان) رتبه سوم (مشترک): احمد صادقی (استان قم) و محمد طه اسماعیلی اکرمی (استان بوشهر)