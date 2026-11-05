مدیرکل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان از توسعه شبکه فیبرنوری در مدارس سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رسول صفرزائی افزود: روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در بخش آموزش استان وارد مرحله تازه‌ای شده و دولت نیز در این راستا برنامه ویژه‌ای برای استان‌ها دارد.

وی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، این اقدام را گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر یادگیری برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان دانست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش سیستان و بلوچستان افزود: با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مدارس مناطق محروم نیز از امکانات آموزشی روز بهره‌مند خواهند شد.

صفرزائی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان استانی پهناور و پراکنده است، افزود: ساختار‌ها یکی از الزامات تحقق عدالت آموزشی به شمار می‌رود و ایجاد زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در مدارس استان از اولویت‌های عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به اهمیت فرصت‌های یادگیری در سنین ابتدایی خاطرنشان کرد: دوران ابتدایی، طلایی‌ترین فرصت برای شکوفایی ذهن، اندیشه و استعداد‌های دانش‌آموزان است.

صفرزائی گفت: همچنین در این رابطه با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان درباره زمینه‌های همکاری مشترک در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری مدارس استان جلسات متعددی برگراز شده و این مورد بررسی قرار گرفت.