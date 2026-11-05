به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهندس سیدمهدی حسینی‌پور، در حاشیه برگزاری سی‌وهشتمین مانور طرح مدیریت هوشمند تلفات برق و هوشمندسازی، با اشاره به اقدامات نظارتی این مجموعه در راستای کاهش تلفات انرژی و مقابله با تخلفات حوزه برق گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۰ انشعاب غیرمجاز برق شناسایی و ۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمزارز کشف شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پایش و رسیدگی به وضعیت کنتور‌های برق افزود: در این مدت، ۶۹۲ مورد گزارش خرابی کنتور در محدوده امور برق یک یزد دریافت شد که پس از بررسی و بازدید‌های میدانی، ۱۳۸ کنتور معیوب تشخیص داده شد.

حسینی‌پور ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی، ۴۴۳ دستگاه کنتور تعویض و با اجرای اقدامات فنی و نظارتی، ۳۳۲ هزار و ۹۳۴ کیلووات‌ساعت انرژی احیا شد.

مدیر امور برق یک یزد با تأکید بر استمرار نظارت‌ها و برخورد با تخلفات حوزه برق تصریح کرد: شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز و مقابله با فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از محور‌های اصلی این مانور است که با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از شبکه توزیع برق و توزیع عادلانه انرژی اجرا می‌شود.

سی‌وهشتمین مانور طرح مدیریت هوشمند تلفات برق و هوشمندسازی، همزمان با سراسر کشور و به‌صورت برخط با حضور شرکت توانیر برگزار شد.