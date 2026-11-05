مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی از خرید حمایتی ۴ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از تولیدکنندگان استان با هدف تنظیم بازار و حمایت از زنجیره تولیدخبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی از خرید حمایتی ۴ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از تولیدکنندگان استان درطی سه مرحله خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای تنظیم بازار، مدیریت مازاد تولید و حمایت همه‌جانبه از مرغداران استان است.

مصطفی زاهد با اعلام این خبر افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان آذربایجان‌غربی در پی تحولات اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز، با هدف صیانت از سرمایه مرغداران، حفظ تعادل بازار و تأمین ذخایر راهبردی کشور، برنامه‌ریزی مدونی را برای خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد در سطح استان به اجرا گذاشت که این فرآیند طی سه مرحله با موفقیت انجام شد.

وی با تشریح جزئیات اجرای این مراحل تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح که از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ لغایت اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اجرایی شد، یک‌هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از تولیدکنندگان استان خریداری گردید.

مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی ادامه داد: در مرحله دوم و با توجه به رصد شرایط بازار در تیرماه سال جاری، حجم خرید افزایش یافت و ۲ هزار و ۵۵۰ تن مرغ منجمد جمع‌آوری شد که این مرحله، بیشترین حجم خرید حمایتی در میان مراحله‌سه‌گانه را به خود اختصاص داد.

وی افزود: همچنین در مرحله سوم و پایانی این طرح که طی ماه‌های شهریور و مهرماه ۱۴۰۵ به سرانجام رسید، ۶۵۰ تن دیگر از این محصول خریداری و ذخیره‌سازی شد.

زاهد با تأکید بر اینکه مجموع خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد در استان به ۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات پیشگیرانه مانع از متضرر شدن مرغداران در روز‌های نوسان بازار شد و پایداری زنجیره تولید و امنیت غذایی استان را بیش از پیش تقویت کرد.