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انبار ۱۷۰ تُنی برنج به ارزش ۹۰۰ میلیارد ریال از طریق گشت مشترک نظارت بر کالاهای اساسی در کرمان مهروموم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اعلام کرد:ارزش تقریبی برنجهای کشفشده در این انبار ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده این تخلف برای رسیدگی و مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است
فریدون کشیتی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه اقتصادی و عرضه کالاهای اساسی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.