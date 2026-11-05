به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اعلام کرد:ارزش تقریبی برنج‌های کشف‌شده در این انبار ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده و پرونده این تخلف برای رسیدگی و مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است

فریدون کشیتی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در نظارت بر بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه اقتصادی و عرضه کالا‌های اساسی را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند.