به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علت دشمنی‌ها با ایران این است که ایران می‌خواهد استقلال و آزادی داشته باشد این بخشی از صحبت‌های رئیس مرکز سیما فیلم هنگام دریافت جایزه این اثر بود .

فصل جدید سرو سپید سرخ هم در دست تولید است.

تازه‌ترین اثر درباره رئیسعلی دلواری به کارگردانی رضا میرکریمی و در خلیج همیشه فارس کلید خورد.

قرار است هم مجموعه تلویزیونی و هم نسخه سینمایی این اثر تولیدشود.

مرکز شعر موسیقی و سرود رسانه ملی نیز نماهنگ از خوزستان تا مرکزی را در ستایش ایران و مردمان قهرمان آن تولید کرد.

این نماهنگ بخشی از رویداد ملی ایران جان است که تاکنون در ۱۱ استان برگزار شده است.