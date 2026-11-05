



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس؛ مهدی پارسایی در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره زمستانی سپبدان با بیان این که برگزاری رویداد‌های گردشگری نیازمند تقویت زیرساخت‌های مختلف در حوزه‌های اقامت، حمل و نقل، ارتباطات، درمان، ... است، اظهار کرد: شهرستان سپیدان از جمله مراکز پرظرفیت گردشگری کشور است که هم در فصول گرم سال و هم در روز‌های سرد و برفی، پذیرای جمعیت زیادی از گردشگران است.

وی با اشاره به استقبال سنتی و طبیعی مردم از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان سپیدان در زمستان و حضور جمعیت زیادی از شهرستان‌ها و استان‌های همجوار برای تفریحات زمستانی، افزود: برنامه ریزی برگزاری جشنواره زمستانی شهرستان سپیدان، بر برگزاری یک رویداد محوری برای امسال تمرکز دارد و به تدریج تلاش می‌کنیم این رویداد‌ها گسترش و تنوع بیشتری پیدا کنند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان این که برگزاری مسابقات بین المللی اسکی در شهرستان سپیدان با توجه به بارش هر ساله برف و حضور گردشگران خارجی امکانپذیر خواهد بود، ادامه داد: برگزاری جشنواره مجسمه‌های برفی جذاب و بزرگ با موضوعات و تم‌های مختلف با محوریت فضا‌های گردشگری و گرامیداشت یاد و راه شهدای سپیدان به ویژه در دفاع مقدس سوم رویداد اصلی جشنواره زمستانی سپیدان خواهد بود.

پارسایی مجسمه سازها، دانشجویان معماری و فعالین و گروه‌های گردشگری را از جمله عوامل اصلی برگزاری جشنواره مجسمه‌های برفی سپیدان دانست و گفت: فرایند و مراحل تولید این مجسمه‌ها می‌تواند جذابیت گردشگری زیادی ایجاد کند و مردم نیز از حضور در این رویداد استقبال خواهند کرد و تولید محتوای عمومی و تخصصی قابل توجهی صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر این که در کنار رویداد مجسمه‌های برفی، مسابقه عکاسی در چند سطح با حضور عکاسان حرفه‌ای و عموم مردم برگزار خواهد شد و به خانواده‌هایی که در این رویداد‌ها مشارکت داشته باشند جوایزی تقدیم می‌شود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: برگزاری جشنواره زمستانی سپیدان فرصت و زمینه خوبی برای آژانس‌های گردشگری فراهم می‌کند که تور‌های متنوع و جذابی را طراحی و گردشگران را از نقاط مختلف کشور به سپیدان دعوت کنند.

پارسایی بر لزوم تقویت زیرساخت‌های اساسی شهرستان سپیدان برای برگزاری این رویداد تاکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید وظایف خود را در این زمینه بر عهده بگیرند و با تشکیل کمیته‌های مختلف، زمینه لازم برای برگزاری جشنواره زمستانی شهرستان سپیدان را فراهم کنند.