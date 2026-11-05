نخست وزیر پاکستان با تاکید بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح در منطقه، تعاملات و رایزنی‌های اخیر با ایران و دیگر کشور‌های منطقه را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، روزنامه داون پاکستان گزارش داد، شهباز شریف نخست وزیر در نشست کابینه فدرال این کشور، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تلاش‌های پاکستان برای کمک به برقراری صلح گفت: گفت‌و‌گو‌های اخیر در سطح منطقه بسیار مثبت بوده و علاوه بر بررسی راهکار‌های کاهش تنش ها، زمینه‌های گسترش همکاری‌های منطقه‌ای نیز مورد بحث قرار گرفته است.

نخست وزیر پاکستان با اشاره به رایزنی‌های انجام شده درباره همکاری‌های سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی، بر اهمیت تعاملات منطقه‌ای برای تقویت ثبات و کاهش تنش‌ها تاکید کرد.

شهباز شریف همچنین تصریح کرد: پاکستان به تلاش‌های خود برای کمک به برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه ادامه خواهد داد.