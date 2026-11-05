رئیس بسیج اساتید کشور روز پنجشنبه در سیزدهمین اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد گفت: بسیج اساتید به دنبال توجیه ناکارآمدی و یا تضعیف ارکان نظام نیست، بلکه رسالت ما تکمیل کار‌های مثبت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، میرسامان پیشوایی با اشاره به تقسیم‌بندی وظایف در مقابله با تهدید‌ها افزود: در تهدید نرم، وظیفه اصلی بر عهده بسیج و در تهدید سخت نیروی نظامی مسوول است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا ادامه داد: حزب جمهوری‌خواه غرق شد و ترامپ می‌خواست با دستاوردسازی موهوم، خود را پیروز نشان دهد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور بیان کرد: دشمن خواست تهدید را معتبر نگه دارد تا در مذاکره فشار زیاد وارد کند.

پیشوایی با تاکید بر اینکه اکنون قدرت جهانی هستیم، اظهار کرد: امروز آمریکا و متحدانش درمانده‌اند و نمی‌دانند چه کنند، در موازنه قدرت تردید داشتند که هماورد ایران شوند.

سیزدهمین اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت (نقش دانشگاه مبعوث در ساخت ایران قوی) در مشهد مقدس در حال برگزاریست.

این همایش با هدف انسجام بخشی سازمانی،توانمند سازی و بصیرت افزایی اساتید و با محوریت نقش دانشگاه مبعوث در ساخت ایران قوی و تشریح برنامه‌های تخصصی و فعالیت های سال جاری از ۱۲ لغایت ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در مشهد مقدس در حال بر گزاریست.