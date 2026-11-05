استاندار تهران از برنامه‌ریزی برای افتتاح ۸ هزار واحد مسکونی در دهه فجر خبر داد و با تأکید بر پیگیری تعهدات مدرسه‌سازی انبوه‌سازان گفت: بهره‌برداری از پروژه‌های مسکونی باید با تأمین مدرسه و خدمات موردنیاز ساکنان همراه باشد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای مسکن استان که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از همراهی این وزارتخانه در پیگیری مسائل استان اظهار کرد: بر اساس برنامه ارائه‌شده، افتتاح ۸ هزار واحد مسکونی در دهه فجر پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی افزود: باید با ترکیب منابع و بهره‌گیری از ظرفیت وزارت راه و شهرسازی، مولدسازی دارایی‌ها و امکانات شرکت‌های عمران شهر‌های جدید، تکمیل پروژه‌ها را سرعت دهیم.

استاندار تهران با اشاره به همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در رفع موانع پروژه‌های مسکن گفت: تجربه رفع مشکلات پروژه‌های مسکونی پرند نشان داد که با تعامل و پیگیری مشترک می‌توان گره‌های چندساله را باز کرد. تداوم همراهی وزارت نیرو برای تأمین آب و برق واحد‌ها نیز در تسریع بهره‌برداری از پروژه‌ها ضروری است.

معتمدیان در ادامه، تأمین خدمات روبنایی را از الزامات توسعه مسکن دانست و تصریح کرد: هیچ پروژه مسکونی نباید بدون تأمین خدمات روبنایی افتتاح شود و مدرسه باید از ابتدا در کنار ساخت مسکن پیش‌بینی و اجرا شود.

وی با تأکید بر اجرای ماده ۱۸ و پیگیری تعهدات انبوه‌سازان در مدرسه‌سازی افزود: ظرفیت قانونی موجود باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی و دستگاه قضایی به‌طور کامل به کار گرفته شود. اجرای این تعهدات می‌تواند بخش مهمی از نیاز استان به فضای آموزشی را تأمین کند و بار مالی مدرسه‌سازی را از دوش دولت بردارد.

استاندار تهران با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با همراهی دادستانی تهران گفت: در یک سال گذشته، ساخت حدود ۴۵ مدرسه به انبوه‌سازان تکلیف شده است. این روند باید استمرار یابد تا تعهدات آموزشی هم‌زمان با اجرای پروژه‌های مسکونی محقق شود.

معتمدیان همچنین با اشاره به حمایت رئیس‌جمهور از نهضت مدرسه‌سازی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و منابع استانی، در کمتر از یک سال حدود ۳ هزار کلاس درس احداث شده و ۳ هزار کلاس دیگر نیز در دست ساخت است. در کنار این اقدامات، اجرای طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز به آزاد شدن ظرفیت حدود ۳ هزار کلاس درس کمک کرده است.

وی از ارتقای جایگاه استان در شاخص سرانه فضای آموزشی از رتبه ۲۸ به ۱۹ کشور خبر داد و افزود: این پیشرفت، حاصل مشارکت مجموعه‌های مختلف است و تلاش برای دستیابی به سرانه هدف‌گذاری‌شده ۶٫۱ مترمربع ادامه دارد.

استاندار تهران، تأمین زمین را یکی از مهم‌ترین گره‌های مدرسه‌سازی در استان برشمرد و گفت: با همکاری وزارت راه و شهرسازی و استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری، ۷۰۰ هزار مترمربع زمین برای احداث مدرسه تأمین شده است؛ اقدامی که یکی از موانع اصلی توسعه فضا‌های آموزشی را برطرف کرد.

معتمدیان با اشاره به تفاوت چشمگیر سرانه‌های آموزشی میان شهرستان‌های استان تصریح کرد: یکی از مسائل اصلی تهران، نامتوازن بودن توسعه است. در حالی که برخی شهرستان‌ها از سرانه‌های بالایی برخوردارند، مناطقی مانند شهرستان قدس همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجه‌اند. برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن و توسعه خدمات باید به کاهش این فاصله‌ها منجر شود.

وی همچنین از تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه استان به سامانه‌های خورشیدی و آغاز اجرای این طرح برای ۲۴۰۰ مدرسه دیگر خبر داد و گفت: هدف این است که همه مدارس دارای امکان فنی، به پنل‌های خورشیدی مجهز شوند.

استاندار تهران در پایان خواستار تدوین الگویی مشترک برای تأمین مالی و تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن شد و تأکید کرد: باید شیوه تأمین منابع و مسئولیت هر دستگاه مشخص باشد تا مطالبات مردم با سرعت بیشتری پاسخ داده شود.