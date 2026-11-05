ساختار جدید مدیریت شهری کرمان با پیش‌بینی ۶ منطقه شهری، ۱۳ ناحیه و ۱۵۴ محله، باموافقت وزیر کشور به شهردار ابلاغ شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، علی‌اصغر ذاکری‌هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان،برای تمرکززدایی، تقویت مدیریت محله‌محور و ارتقای کیفیت خدمات شهری، ساختار جدید مدیریت شهری این شهر را به محسن تویسرکانی، شهردار کرمان، ابلاغ کرد تا این شهرداری وارد مرحله اجرایی‌سازی تقسیمات جدید مناطق و نواحی شهری شود.

بر اساس این ساختار، شهر کرمان در قالب ۶ منطقه، ۱۳ ناحیه و ۱۵۴ محله مدیریت خواهد شد و این تغییر برای فرصت بیشتر برای مدیران ارشد شهرداری برای تمرکز بر برنامه‌ریزی‌های کلان، نوآوری، شناسایی ظرفیت‌های توسعه شهری و پیگیری موضوعاتی مانند درآمد‌های پایدار ایجاد کرده است.

به گفته شهردار کرمان بخش قابل توجهی از وقت مدیران ارشد شهرداری در ساختار موجود صرف رسیدگی به امور روزمره و اجرایی شهر، از جمله مسائل مربوط به آسفالت، تأمین قیر، عملیات عمرانی و مشکلات جاری می‌شود و همین موضوع فرصت پرداختن به مسائل راهبردی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای را محدود می‌کند.

به گفته وی، تقویت جایگاه شهرداران مناطق و نواحی می‌تواند زمینه رسیدگی تخصصی‌تر به مسائل هر محدوده و شناسایی دقیق‌تر نیاز‌ها و ظرفیت‌های محله‌ها را فراهم کند.

تغییر ساختار مناطق شهرداری کرمان در حالی انجام می‌شود که این شهر پیش از این با پنج منطقه شهری اداره می‌شد، شهرداری منطقه پنج کرمان نیز مهر سال ۱۳۹۸ با مأموریت ویژه رسیدگی به محدوده بافت تاریخی شهر افتتاح شد، محدوده‌ای که حدود ۴۸۰ هکتار از بافت تاریخی شهر را دربر می‌گرفت و حفاظت، نگهداری و احیای آن از مهم‌ترین وظایف این منطقه تعیین شده بود.

موضوع ایجاد منطقه ششم شهرداری کرمان نیز پیش از این در شورای اسلامی شهر مطرح و مطالعات مربوط به توسعه تقسیمات مدیریت شهری پیگیری شده بود، در ادامه با تصویب ایجاد منطقه ششم و تکمیل فرایند پهنه‌بندی، ساختار جدید مدیریت شهری با هدف متناسب‌سازی محدوده‌های مدیریتی با نیاز‌های شهر شکل گرفت.

شهردار کرمان پنجم آبان‌ امسال نیز از موافقت وزیر کشور با پهنه‌بندی جدید خبر داده و گفته بود مقدمات استقرار شهرداری منطقه ششم و ناحیه ویژه پردیسان قائم (عج) در حال بررسی است.