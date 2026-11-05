به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نخستین جلسه کمیسیون مربیان فدراسیون اسکیت با حضور حمیدرضا بخارایی، دبیرکل فدراسیون و اعضای این کمیسیون برگزار شد.

دراین نشست، احسان حبیب‌آبادی سرمربی تیم ملی اصفهانی اسکیت فری‌استایل کشورمان، با رأی تمامی اعضا به‌عنوان رئیس کمیسیون مربیان فدراسیون اسکیت کشور انتخاب شد.

احسان حبیب‌آبادی، مسیح امین‌خواه، حمیدرضا ریاحی، سجاد محمدی‌ساسان، پریا قاسمی، متین واسعی و نجمه عبدالله‌پور اعضای اصلی کمیسیون مربیان فدراسیون اسکیت را تشکیل می‌دهند.

همچنین در ادامه این جلسه، موضوع انتخاب نمایندگان کمیسیون مربیان برای حضور در مجمع عمومی فدراسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که چهار نماینده این کمیسیون در مجمع عمومی فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند.

پیش از این نیز مسیح امین خواه مربی اصفهانی نیز در انتخابات به عنوان عضو کمسیون انتخاب شدند.