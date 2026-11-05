به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آرش پهالی زیر نظر مربی اصفهان اش، در پایان مرحله فینال بسته چانگ‌چوان و گوئن‌شو ووشو تالو بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ داکار در رده سوم قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ نشان برنز المپیک جوانان را از آن خود کرد.

تیمور بنی طالبی از اصفهان در اولین دوره المپیک جوانان هدایت تیم ملی را بر عهده داشت.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ در داکار سنگال از ۹ تا ۲۲ آبان در برگزار می‌شود، کاروان ورزشی کشورمان با نام شهید ماکان نصیری در این آوردگاه حضور دارد.