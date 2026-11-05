به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا نصیری، تهیه کننده و کارگردان مجموعه تلویزیونی مردان آهنین، گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است مسابقه تلویزیونی مردان آهنین در نوروز سال ۱۴۰۶ از شبکه‌های ۳ و ورزش سیما پخش شود.

وی افزود: تلاش می‌کنیم در این سری از برنامه در کنار ورزشکاران شناخته شده از عموم مردم علاقمند و کسانی که شرایط حضور در رقابت را دارند، استفاده کنیم تا همه علاقمندان بتوانند شانس خود را برای حضور در این رقابت امتحان کنند.

نصیری گفت: ضوابط و شرایط حضور در مسابقه به زودی از شبکه‌های سیما و رسانه‌های صداوسیما به اطلاع عموم خواهد رسید.