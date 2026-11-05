به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول، با اشاره به اهمیت راهبردی کشت برنج در تامین امنیت غذایی و معیشت کشاورزان اظهار کرد: طبق پایش‌ها و برآورد‌های کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۲۰ هزار تُن شلتوک از مزارع دزفول برداشت و روانه بازار مصرف شود که این میزان تولید، گامی موثر در راستای خودکفایی و پایداری تولیدات بخش کشاورزی است.

بهروز قمرزاده افزود: با تلاش‌های صورت‌گرفته، روند برداشت محصول بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی انجام شود و منافع حاصل از آن پاسخگوی زحمات تولیدکنندگان باشد.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد شلتوک دزفول در منطقه عجیروب کشت شده است، افزود: آب این منطقه از طریق سد عجیروب تامین شده است.

رودخانه عجیروب به طول تقریبی ۶۰ کیلومتر، پس از عبور از چند مسیر به رودخانه دز سرازیر می‌شود.

سالانه افزون بر ۲.۵ میلیون تُن انواع محصولات زراعی و باغی در شهرستان دزفول تولید می‌شود.