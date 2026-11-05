معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از نهایی شدن ۱۱ پرونده تسهیلاتی به ارزش ۱۹ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، در وبینار تخصصی بررسی چالش‌های پیش‌روی اعطای تسهیلات ماده ۹۵ با اشاره به اهداف برگزاری این وبینار گفت: بررسی موانع و چالش‌های موجود در فرآیند اعطای تسهیلات ماده ۹۵، شناسایی مشکلات اجرایی و بررسی روند پرداخت تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی از مهم‌ترین محور‌های این نشست تخصصی بود.

بستانی با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های تسهیلاتی صنایع‌دستی استان افزود: تاکنون ۱۱ پرونده با مجموع اعتبار ۱۹ میلیارد ریال با موفقیت تعیین تکلیف و نهایی شده و ۱۳۷ طرح دیگر با مجموع اعتبار ۲۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در مرحله بررسی قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های باقی‌مانده افزود: پیگیری مستمر پرونده‌های در دست بررسی و رفع موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد زمینه برای رونق اقتصادی این حوزه دارد.