دانشجویان دانشگاه ارومیه در سومین دوره مسابقه ملی و مسئله‌محور «راهی‌شو» موفق به کسب رتبه‌های برتر و راه‌یابی به مرحله رشد و شتاب‌دهی این رویداد ملی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دانشجویان دانشگاه ارومیه در سومین دوره مسابقه ملی و مسئله‌محور «راهی‌شو» از طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان، با ارائه طرح‌های پژوهشی و فناورانه در حوزه‌های مختلف، موفق به کسب رتبه‌های برتر و راه‌یابی به مرحله رشد و شتاب‌دهی این رویداد ملی شدند.

در این دوره از مسابقات، احسان عقیلی، نشمیل فرهادی و رقیه واحدی، دانشجویان دانشگاه ارومیه، در پروژه‌های مسئله‌محور خود موفق به کسب رتبه سوم شدند. همچنین تیم «قند پاک» با حضور سه دانشجوی دانشگاه ارومیه رتبه دوم، تیم «تاویس» به سرپرستی الناز امیرخانلو، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه ارومیه این مسابقات را کسب کردند و تیم «پیشگامان راهی‌شو» از دانشکده فنی مهندسی و تیم «نبض جریان» از دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه نیز به مرحله دوم این رویداد راه یافتند.

کسب رتبه‌های برتر در پروژه‌های کاربردی

احسان عقیلی، دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران دانشگاه ارومیه، در پروژه «تولید پکیج‌های افزودنی قیری با پایه مواد معدنی برای بهبود خواص آسفالت» رتبه سوم این مسابقات را به دست آورد. این پروژه با هدف توسعه فناوری‌های بومی، بهره‌گیری از منابع معدنی داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و ارتقای کیفیت و دوام آسفالت اجرا شده است. عقیلی پیش از این نیز در سال ۱۴۰۲، در نخستین دوره این مسابقات، رتبه نخست را کسب کرده بود.

نشمیل فرهادی، دیگر دانشجوی دانشگاه ارومیه، نیز در پروژه «سنجش از دور و آنالیز کمبود‌ها و نیاز‌های غذایی پهنه‌های مختلف مزرعه پسته مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای» موفق به کسب رتبه سوم شد. این پروژه با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور، بر ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای مزارع پسته و شناسایی نیاز‌های غذایی بخش‌های مختلف مزرعه متمرکز است.

همچنین رقیه واحدی، دانشجوی دکتری علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، با راهنمایی علمی دکتر میرحسن رسولی صدقیانی و دکتر ابراهیم سپهر، در قالب یک تیم بین‌رشته‌ای چهار نفره، رتبه سوم این مسابقات را در پروژه «فرآوری اولیه کود مرغی، بهینه‌سازی فرآیند کمپوست‌سازی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خط تولید» کسب کرد. این تیم با مشارکت دانشجویانی از دانشگاه‌های الزهرا (س)، ولی‌عصر (عج) رفسنجان و صنعتی اصفهان، راهکار‌هایی برای بهینه‌سازی فرآوری و تولید کمپوست ارائه کرد.

موفقیت های دیگر تیم‌های دانشگاه ارومیه

در بخش دیگری از این رویداد، تیم «قند پاک» متشکل از مرضیه حسین‌چی قره‌آغاجی، دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، و زهرا ولی‌زاده و زینب رسولی، دانشجویان کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه ارومیه، در پروژه «طراحی و پیاده‌سازی فرآیند دیونیزاسیون و رنگ‌بری کنسانتره میوه برای تولید قند خالص میوه با رزین‌های قابل احیا» موفق به کسب رتبه دوم شد. از جمله امتیازات اعلام‌شده برای این تیم، جایزه نقدی با حمایت گرین‌کارت و کسب امتیاز نخبگی عنوان شده است.

در ادامه این موفقیت‌ها، تیم «تاویس» به سرپرستی الناز امیرخانلو، دانشجوی دکتری فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه، با ارائه پروژه «طراحی و ساخت واحد پایش اپتیکی ژئواسکن برای بررسی کیفیت مواد اولیه» موفق به کسب رتبه دوم این مسابقات شد. حمید جعفری‌پور، علی شریعت‌پناه، محمدرضا امینی و پریا خادمی از دیگر اعضای این تیم بودند.

همچنین تیم «نبض جریان» از دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه، در پروژه «اسمارت گرید (شبکه‌های برق هوشمند)» موفق به راه‌یابی به فاز دوم مسابقه ملی راهی‌شو شد. این تیم با سرگروهی دکتر علیرضا عبادی و با همراهی علمی دکتر علیرضا نقی‌لو و مشارکت فاطمه قهرمانی‌پور، مهدی ملکی، علی‌سان محمودی و عرفان تیمورنژاد در این رقابت حضور داشت.

همچنین تیم «پیشگامان راهی‌شو» به سرگروهی علی نیک‌بخت، دبیر انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه، و با حضور فاطمه مولایی و نسا اسکندرپور از اعضای این انجمن، در پروژه «پیاده‌سازی سیستم تصفیه آب به روش تخلیه صفر مایع (ZLD) برای بازیافت کامل آب و حذف پساب در فرآیند تولید شیشه صنایع غذایی» فعالیت کرد و به‌عنوان یکی از تیم‌های مستعد، به مرحله دوم مسابقات، موسوم به مرحله رشد و شتاب‌دهی، راه یافت. فعالیت این تیم در پروژه از آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.

مسابقه ملی راهی‌شو

مسابقه ملی و مسئله‌محور «راهی‌شو» در چارچوب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان و با هدف شناسایی و توانمندسازی استعداد‌های دانشگاهی، فراهم‌کردن زمینه مواجهه با مسائل واقعی کشور و توسعه راهکار‌های فناورانه متناسب با نیاز‌های صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود.

در سومین دوره این رویداد، بیش از ۱۰ هزار نفر از نخبگان و دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی، در قالب تیم‌های چندرشته‌ای و در ۵۶ محور فناورانه و صنعتی به رقابت پرداختند.

موفقیت دانشجویان دانشگاه ارومیه در این رویداد، نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانشجویان این دانشگاه در ارائه راهکار‌های کاربردی برای مسائل صنعتی، کشاورزی و زیست‌محیطی کشور است.