یازدهمین جشن روز ملی مازندران همزمان با آغاز هفته مازندران، با حضور مسئولان و مردم در روستای صالحان بخش کجور شهرستان نور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، یازدهمین آیین بزرگداشت روز ملی مازندران، همزمان با چهاردهم آبان و آغاز هفته مازندران، در روستای صالحان بخش کجور شهرستان نور برگزار شد؛ آیینی که به مناسبت بزرگداشت شکل‌گیری نخستین حکومت شیعی ایران برپا شده است.

آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در این مراسم با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه‌تر این آیین گفت: برای تداوم و اثربخشی برنامه‌های روز ملی مازندران، باید دبیرخانه‌ای دائمی تشکیل و نتایج برگزاری دوره‌های گذشته نیز پیگیری شود.

وی برگزاری نشست‌های علمی با حضور صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف را برای معرفی عمیق‌تر و دقیق‌تر تاریخ و هویت مازندران ضروری دانست و افزود: کتاب‌های تازه تألیف‌شده درباره تاریخ مازندران باید در دسترس مردم، پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین بر پیگیری جدی عمران و آبادانی منطقه‌ای که خاستگاه شکل‌گیری نخستین حکومت شیعی در ایران است تأکید کرد و گفت: مردم این منطقه باید برکات مادی و معنوی این پیشینه تاریخی را در زندگی خود احساس کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز در حاشیه این مراسم از برگزاری ۲۰۰ برنامه فرهنگی همزمان با هفته مازندران در سراسر استان خبر داد و گفت: برای مازندرانی‌های مقیم پایتخت نیز همزمان با آغاز این رویداد، برنامه‌های فرهنگی متنوعی برگزار شده است.

در این آیین، برنامه‌های فرهنگی، ادبی و ورزشی از جمله اجرای ورزش‌های زورخانه‌ای، نمایشگاه صنایع‌دستی و شعرخوانی به زبان محلی برگزار شد.

چهاردهم آبان، سالروز ورود حسن بن زید، بنیان‌گذار نخستین حکومت شیعی در ایران که بعد‌ها به داعی کبیر شهرت یافت، در سال ۱۳۸۹ در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی مازندران ثبت شد.

روستای صالحان بخش کجور شهرستان نور نیز یازدهمین سال متوالی است که میزبان جشن روز ملی مازندران است.