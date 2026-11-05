استاندار بوشهر گفت: بیمارستان‌های مادر و کودک و اعصاب و روان بوشهر با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد اوایل سال آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ ارسلان زارع در بازدید از بیمارستان‌های مادر و کودک و اعصاب و روان بوشهر، این طرح‌ها را از جمله طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار استان دانست و اظهار داشت: تکمیل ساختمان این بیمارستان‌ها که پیشرفت بیش از ۷۰ درصد دارند، در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان نیز از این شاخص برخوردار است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود این سه ساختمان، اوایل سال آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شوند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه افزایش تورم و به‌ویژه قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات در بخش‌های پایانی ساخت نیاز به اعتبار بیشتری را ایجاد کرده است، بیان کرد: این نیاز با برنامه‌ریزی مجدد و پیگیری‌های صورت‌گرفته از محل اعتبارات ملی و اعتبارات در اختیار استان پوشش داده شد.

زارع افزود: امسال با وجود وضعیت دشوار ناشی از تبعات جنگ تحمیلی، این طرح‌ها نه تنها متوقف نشدند، بلکه روند ساخت آنها شتاب بیشتری گرفته است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه برای تکمیل این ۳ طرح بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است، افزود: برنامه‌ریزی لازم برای تأمین این اعتبارات انجام شده است.