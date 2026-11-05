به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستاد توانمندی محلات کمتر برخوردار کشور گفت: چهارمین مرحله مسابقات داژبال بانوان محلات کمتر برخوردار منطقه سه کشوری طرح «۲۰۲۰ محله»، با حضور ۱۸ تیم منتخب از استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان آغاز شد.

علی آقامحمدی افزود: برگزاری این مسابقات دو روزه با هدف توسعه فعالیت‌های ورزشی، تقویت نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت دختران و بانوان ساکن در محلات کمتر برخوردار، در چارچوب برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی این محلات دنبال می‌شود.

وی همچنین از مشارکت ۱۷ هزار بانو تحت حمایت کمیته امداد در مسابقات فوتسال کشور خبر داد و گفت: این مسابقات در رده‌ی سنی ۱۲ تا ۴۶ سال برگزار می‌شود.

علی آقامحمدی با بیان اینکه این مسابقات بر اساس یک الگوی دقیق در ۵ منطقه و ۹ حوزه سازماندهی شده است، افزود: طبق این برنامه، رقابت‌ها از سطح محلی آغاز شده و پس از برگزاری تورنمنت‌های منطقه‌ای، تیم‌های برتر برای رقابت در مرحله نهایی به تهران راه می‌یابند، در حال حاضر، نمایندگان استان‌ها با حضور تیم‌های منتخب، خود را برای کسب جایگاه‌های برتر آماده می‌کنند.