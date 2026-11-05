شهرداران شهر‌های استان یزد در نشست هم‌اندیشی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، خواستار تأمین اعتبارات کافی برای اجرای طرح‌های عمرانی، تأمین قیر، یکسان‌سازی حقوق کارکنان شهرداری‌ها و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، در نشست هم‌اندیشی شهرداران شهر‌های استان یزد که در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد، شهرداران به بیان مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و مطالبات حوزه مدیریت شهری پرداختند.

تأمین اعتبار کافی برای خرید قیر و بهسازی معابر، یکسان‌سازی حقوق کارکنان شهرداری‌ها، افزایش هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با شهرداری‌ها و رفع موانع اداری اجرای طرح‌های فرهنگی و هنری از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نیز با اشاره به درخواست شهرداران برای اختصاص اعتبارات مربوط به مواد ۴۲ و ۵۸ و تأمین قیر مورد نیاز شهرداری‌ها گفت: برای اجرای طرح‌های بهسازی معابر و خیابان‌ها، لازم است اعتبارات بیشتری به استان اختصاص یابد که پیگیری‌های لازم در سطح ملی و استانی در این زمینه در حال انجام است.

طلایی‌مقدم همچنین با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی در حومه برخی شهر‌های استان افزود: رایزنی‌ها در سطح ملی برای اختصاص بخشی از اعتبارات جبران این خسارت‌ها در حال انجام است.

وی فرسودگی ماشین‌آلات شهرداری‌ها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را از دیگر چالش‌های مدیریت شهری دانست و بر ضرورت نوسازی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های شهری تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد خاطرنشان کرد: با تعاملات انجام‌شده با اتحادیه اتوبوسرانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تلاش می‌شود سهمیه مناسبی برای نوسازی ناوگان اتوبوس و مینی‌بوس شهرداری‌های استان یزد اختصاص یابد تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان فراهم شود.