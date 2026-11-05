به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان روز۱۳ آبانماه جاری مصادف با روز ملی مبارزه با استکبار و بمناسبت هفته پدافند غیرعامل مانور ترکیبی مقابله با شرایط ناایمن و اطفاء حریق فرضی در سکو‌های بارگیری فرآورده‌های نفتی و مخازن ذخیره‌سازی سوخت انبار نفت تدارکاتی نوشیجان شهرستان ملایر با موفقیت برگزار شد.

این رویداد مهم با هدف احراز آمادگی کارکنان در واکنش متناسب به شرایط اضطراری و بحران با همت روسای ناحیه و انبار، تلاش و نقش‌آفرینی رئیس و کادر ایمنی و آتش نشانی منطقه و حضور بهزاد نصیری مدیر منطقه، سعید کتابی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ملایر، سرهنگ ساکی فرماندهی انتظامی، سرهنگ کریمی و مرادی از سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج شهرستان، مدیران و نیرو‌های هلال احمر، اورژانس پیش بیمارستانی، خانه بهداشت و دیگر مشارکت کنندگان و مسئولین HSE مطابق سناریوی از پیش طراحی شده و با موفقیت به انجام رسید.

مقامات و مسئولان و مشارکت کنندگان در این مانور بر اهمیت تداوم این اقدامات و تاثیر به سزای آن در تقویت نقاط قوت و شناسایی فرصت‌های بهبود صحه گذاردند.