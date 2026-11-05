سربازان ماهری که خدمت وظیفه آنها از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به پایان رسیده، می‌توانند برای دریافت تسهیلات اشتغازایی اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به سربازان ماهر گفت: در راستای حمایت از اشتغال سربازان و بهره‌گیری از توانمندی‌های حرفه‌ای آنان، ثبت‌نام مرحله دوم تسهیلات اشتغال‌زایی از مهرماه امسال آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

سرهنگ معادلی افزود: این تسهیلات به سربازان ماهر پایان خدمت نیرو‌های مسلح در سراسر کشور اختصاص دارد که از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به پایان رسانده و کارت پایان خدمت دریافت کرده‌اند، اما در مرحله نخست ثبت‌نام تسهیلات اشتغال‌زایی موفق به ثبت درخواست نشده‌اند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت برخورداری از مهارت و ارائه مستندات معتبر ادامه داد: متقاضیان برای بهره‌مندی از این تسهیلات باید مدارک مربوط به مهارت‌های حرفه‌ای خود را در سامانه تعیین‌شده بارگذاری کنند و ثبت درخواست بدون ارائه مستندات مهارتی، امکان بررسی شرایط متقاضی را فراهم نمی‌کند.

معادلی ادامه داد: سربازان واجد شرایط می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه سماسو مراجعه کنند و پس از ورود به سامانه، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل و مدارک مهارتی خود را بارگذاری کنند.