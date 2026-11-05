به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مجموعه زیر نظر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در قالب شش مجموعه تخصصی و مستقل تدوین شده و ابعاد معرفتی، زبانی، نظری، فلسفی، تاریخی، فرهنگی، هویتی، اجتماعی و اقتصادی استعمار را بررسی می‌کند.

در این آثار، موضوع‌هایی همچون زبان‌شناسی پسااستعماری، استعمارزدایی ذهن، نقد گفتمان شرق‌شناسی و فلسفه سیاسی غرب، بررسی اسناد تاریخی از دوره صفوی تا پس از جنگ جهانی دوم، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تأثیر استعمار بر هویت دینی و ملی و نظام آموزشی، استعمار سایبری و تحولات فرهنگی جوامع مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین سیاست‌های استعماری کمپانی هند شرقی، نفوذ استعمار انگلستان در ایران، نقش استعمار در تحولات غرب آسیا و شکل‌گیری جریان‌های تکفیری و نقش ترجمه در استعمار و استعمارزدایی از دیگر موضوعات این مجموعه است.

این مجموعه با هدف بازخوانی تاریخی و انتقادی تجربه استعمار در ایران و منطقه و ارائه راهکار‌های نظری برای استعمارزدایی تدوین و منتشر شده است.