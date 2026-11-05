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آیین بازخوانی مجموعه ۳۰ جلدی مکتب استعمارشناسی ایرانی با حضور غلامعلی حدادعادل در خانه مشروطه اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مجموعه زیر نظر موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در قالب شش مجموعه تخصصی و مستقل تدوین شده و ابعاد معرفتی، زبانی، نظری، فلسفی، تاریخی، فرهنگی، هویتی، اجتماعی و اقتصادی استعمار را بررسی میکند.
در این آثار، موضوعهایی همچون زبانشناسی پسااستعماری، استعمارزدایی ذهن، نقد گفتمان شرقشناسی و فلسفه سیاسی غرب، بررسی اسناد تاریخی از دوره صفوی تا پس از جنگ جهانی دوم، اسناد لانه جاسوسی آمریکا، تأثیر استعمار بر هویت دینی و ملی و نظام آموزشی، استعمار سایبری و تحولات فرهنگی جوامع مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین سیاستهای استعماری کمپانی هند شرقی، نفوذ استعمار انگلستان در ایران، نقش استعمار در تحولات غرب آسیا و شکلگیری جریانهای تکفیری و نقش ترجمه در استعمار و استعمارزدایی از دیگر موضوعات این مجموعه است.
این مجموعه با هدف بازخوانی تاریخی و انتقادی تجربه استعمار در ایران و منطقه و ارائه راهکارهای نظری برای استعمارزدایی تدوین و منتشر شده است.