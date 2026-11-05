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فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن خراسان رضوی از کشف ۳ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و دستگیری یک سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ مهدی حسنزاده در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، حین کنترل خودروهای عبوری محور بردسکن سبزوار به یک دستگاه خودروی سواری سمند که عازم شمال کشور بود مشکوک و خودرو را به منظور بررسی بیشتر به مقر انتظامی هدایت کردند.
وی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی دقیق از خودرو، مقدار ۳ کیلوگرم مواد افیونی از نوع شیشه که به طرز ماهرانهای در بدنه خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند .
سرهنگ حسنزاده تصریح کرد: یک متهم در این زمینه دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن در پایان با تاکید بر ضرورت برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر از مردم خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز پلیس اعلام کنند.