­دستیار معاون وزیر و مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، توسعه صادرات کالا‌های دارای ارزش افزوده بالاتر و تقویت مسیرهای تجاری دو کشور را دو محور راهبردی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و چین دانست و تاکید کرد: نگاه ایران به همکاری با چین فقط افزایش حجم مبادلات تجاری نیست، بلکه شکل‌گیری مشارکتی پایدار، متوازن و مبتنی بر منافع مشترک است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اتاق ایران آنلاین؛ عبدالساده نیسی در حاشیه نهمین همایش تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و چین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور بر ضرورت شکل‌گیری مشارکتی پایدار، متوازن و مبتنی بر منافع مشترک تاکید کرد و گفت: نگاه ایران به همکاری با چین فقط افزایش حجم مبادلات تجاری نیست، بلکه ایجاد مشارکتی است که به گسترش تجارت، توسعه سرمایه‌گذاری و حضور اثربخش بنگاه‌های اقتصادی دو کشور در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

او با اشاره به برخورداری ایران از منابع غنی، ظرفیت‌های متنوع تولیدی، بازار گسترده داخلی، دسترسی به بازار کشور‌های همسایه و موقعیت ممتاز ارتباطی، این ظرفیت‌ها را زمینه‌ای مناسب برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک دانست.

صادرات ارزش‌افزا؛ نخستین محور راهبردی

نیسی توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر را نخستین محور راهبردی همکاری‌های اقتصادی ایران و چین برشمرد و تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ایران، حرکت از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به سمت توسعه صادرات کالا‌هایی است که سهم بیشتری در ایجاد ارزش افزوده، درآمد صادراتی و اشتغال دارند.

او با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه صنایع غذایی، محصولات کشاورزی فرآوری‌شده، پتروشیمی، صنایع معدنی، مصالح ساختمانی، محصولات صنعتی و سایر کالا‌های تولیدی، بر امکان توسعه این بخش‌ها با همکاری شرکای چینی تاکید کرد.

به گفته این مقام مسئول، همکاری میان تجار، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران دو کشور می‌تواند به تکمیل زنجیره‌های تامین، توسعه تولید صادرات‌محور و افزایش حضور کالا‌های ایرانی در بازار چین و سایر بازار‌های منطقه کمک کند؛ به بیان دیگر، علاوه بر افزایش صادرات، زمینه ارتقای کیفیت محصولات، توسعه تولید داخلی و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی را فراهم می‌کند.

تقویت مسیرهای تجاری؛ دومین محور راهبردی

نیسی در بخش دیگری از سخنرانی خود تقویت مسیرهای تجاری ایران و چین را دومین محور مهم و راهبردی همکاری‌های دو کشور عنوان کرد و با اشاره به نقش مسیر‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در شکل‌دهی به تجارت جهانی گفت: موقعیت جغرافیایی ایران این امکان را فراهم کرده است که به‌عنوان حلقه‌ای موثر در اتصال شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب ایفای نقش کند.

او کریدور‌ها را محدود به مسیر انتقال کالا نکرد و افزود: این مسیر‌ها بستری برای گسترش تجارت، توسعه خدمات پشتیبانی، ایجاد مراکز توزیع منطقه‌ای و شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی پایدار محسوب می‌شوند.

دستیار معاون وزیر و مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همکاری ایران و چین در این حوزه می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل دسترسی به بازارها، زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت و شکل‌گیری منافع مشترک بلندمدت برای کشور‌های منطقه باشد.

او همچنین ظرفیت‌های موجود در مسیر‌های ارتباطی منطقه، از جمله پیوند‌های تجاری میان ایران، چین و کشور‌های ثالث را عاملی موثر در توسعه تجارت منطقه‌ای و تقویت زنجیره‌های تامین بین‌المللی دانست.

توسعه همکاری‌های استانی و تجارت الکترونیکی

نیسی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای ارتقای جایگاه برند ملی ایران در بازار چین اشاره کرد و افزایش اثربخشی مراکز تجاری ایران، توسعه همکاری‌های اقتصادی میان استان‌های دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت سکوهای تجارت الکترونیکی برای معرفی و عرضه کالا‌های ایرانی را از دیگر محور‌های مورد پیگیری این سازمان برشمرد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش به شکل‌گیری همکاری‌های جدید، توسعه روابط تجاری، انعقاد توافق‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان فعالان اقتصادی ایران و چین منجر شود.

او در پایان با تاکید بر آمادگی این سازمان برای حمایت از گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: سازمان توسعه تجارت ایران در چارچوب وظایف خود، از توسعه این همکاری‌ها حمایت کرده و زمینه تسهیل ارتباطات و تعاملات تجاری میان دو کشور را فراهم می‌کند.

همایش تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و چین در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین (CIIE) و با برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران و رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در شانگهای و پکن برگزار شد.