به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مردم شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی با درک شرایط کنونی کشور، ۲۴۹ شب متوالی است که خیابان‌ها را به سنگر ایستادگی خود در برابر فتنه ‎های دشمن تبدیل کرده‌اند.

این حضور شبانه که از سرِ بصیرت و آگاهی انجام می‌شود، نشان از اراده راسخ مردم برای حفظ آرمان‌های انقلاب در برابر فشار‌های تحمیلی دارد.

تجمع شبانه مردم شهرستان فاروج در میدان اصلی این شهر

اجتماع باشکوه مردم ولایتمدار اسفراین برای حمایت از رزمندگان اسلام و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در شب دویست و چهل و نهم تکرار شد.

حضور پرشور مردم گرمه در تجمعات شبانه، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی.