مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به هشدار هواشناسی برای بارش های شدید، از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی هلال احمر استان برای مقابله با حوادث احتمالی وقوع سیلاب و بارش‌های پیش رو در استان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛غلامرضا علی‌محمدی با اشاره به هشدارهای هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلاب در استان گفت:همه ی نیروهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر لرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، خدمات امدادی به‌موقع به شهروندان ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان افزود: تیم‌های امدادی، پایگاه‌های عملیاتی و تجهیزات امداد و نجات برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی آماده هستند و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های عضو مدیریت بحران استان هم انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان بیان کرد: با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مردم از تردد و توقف در حاشیه ی رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و هشدارهای رسمی را جدی بگیرند.

علی‌محمدی همچنین از شهروندان خواست در صورت بروز حادثه و نیاز به امدادرسانی، با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.