شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه، از احتمال افزایش کدورت منابع تأمین آب استان از ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه خبر داد و از مشترکان خواست آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شرکت آب و فاضلاب استان ایلام شرکت اعلام کرد با توجه به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی و وقوع بارش‌های قابل‌توجه در استان، احتمال افزایش کدورت منابع تأمین آب از روز پنجشنبه تا یکشنبه، ۱۴ تا ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، وجود دارد.

بر همین اساس، از مشترکان درخواست شده است به‌منظور پیشگیری از مشکلات احتمالی در تأمین آب، نسبت به ذخیره‌سازی آب مورد نیاز خود اقدام کنند.

همچنین اعلام شد در صورت بروز هرگونه مشکل در تأمین و توزیع آب، مشترکان می‌توانند از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ با شرکت آب و فاضلاب استان ایلام تماس بگیرند.

این اقدام پیشگیرانه در حالی صورت می‌گیرد که هواشناسی نیز برای روز‌های آینده بارش‌های رگباری و احتمال آب‌گرفتگی در استان ایلام پیش‌بینی کرده است.