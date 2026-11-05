نگرانی‌ها درباره گسترش حضور و فعالیت اتباع رژیم صهیونیستی در تایلند، در کنار هشدار‌های امنیتی مالزی، توجه‌ها را به ابعاد تازه‌ای از تحولات امنیتی از جمله توجه به حملات سایبری، را در جنوب شرق آسیا افزایش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، نگرانی‌ها درباره گسترش حضور و فعالیت اتباع رژیم صهیونیستی در تایلند، در کنار هشدار‌های امنیتی مالزی، توجه‌ها را به ابعاد تازه‌ای از تحولات امنیتی در جنوب شرق آسیا جلب کرده است. در همین چارچوب، انور ابراهیم با اشاره به موقعیت فناوری مالزی و زیرساخت‌های دیجیتال این کشور، درباره احتمال هدف قرار گرفتن آنها در حملات سایبری هشدار داد.

نخست‌وزیر مالزی تأکید کرده که این تهدید‌های امنیتی را باید جدی گرفت.

مالزی همواره از حامیان سرسخت حقوق فلسطینیان بوده و مواضع صریحی در مخالفت با اقدامات رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است.

این هشدار‌ها بار دیگر ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های دیجیتال، شبکه‌های ارتباطی و مراکز داده مالزی را در برابر حملات سایبری احتمالی برجسته کرده است.

هشدار مالزی نشان می‌دهد که نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های منتسب به رژیم صهیونیستی در جنوب شرق آسیا، علاوه بر ابعاد سیاسی و اطلاعاتی، اکنون حفاظت از زیرساخت‌های دیجیتال و امنیت سایبری کشور‌های منطقه را نیز به یکی از دغدغه‌های مهم تبدیل کرده است.