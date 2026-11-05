همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، مرحله دوم طرح ملی نذر خدمت با محوریت تأمین و تقویت زیرساخت‌های ذخیره‌سازی آب، اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ۲۴ منبع ذخیره آب با هدف کمک به تأمین آب مورد نیاز و ارتقای آمادگی در برابر شرایط اضطراری، به بیمارستان امام خمینی (ره)، تعدادی از مدارس و مناطق عشایری شهرستان خاش اهدا و توزیع شد.

این اقدام با هدف تقویت تاب‌آوری جوامع محلی، حمایت از مناطق کم‌برخوردار و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب در مراکز خدماتی، آموزشی و مناطق عشایری صورت گرفته است.

ارزش ریالی منابع اهدایی در این مرحله بالغ بر چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است.

اجرای این طرح در شهرستان خاش، از یک سو به تأمین زیرساخت‌های حیاتی آب در مراکز درمانی و آموزشی و مناطق عشایری کمک می‌کند و از سوی دیگر، با تقویت آمادگی و پاسخگویی در شرایط اضطراری، گامی عملی در راستای رسالت بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر و سیاست‌های پیشگیرانه پدافند غیرعامل به شمار می‌رود.