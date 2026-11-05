رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و سخنگوی وزارت امور خارجه به همراه هیئت همراه، با حضور در ارگ تاریخی رادیو، از بخش‌های مختلف اداره کل هنر‌های نمایشی رادیو و رادیونمایش بازدید و با مدیران و هنرمندان این مجموعه گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی اداره کل هنر‌های نمایشی رادیو و رادیونمایش، در این بازدید که با حضور دکتر محسن سوهانی، مدیرکل هنر‌های نمایشی رادیو و رادیونمایش، حمیدرضا قربانی، قائم‌مقام این اداره کل، میرطاهر مظلومی، بیوک میرزایی و جمعی از مدیران و هنرمندان پیشکسوت و برجسته این مجموعه صورت گرفت، دکتر اسماعیلی بقایی از بخش‌های مختلفی همچون واحد پخش و استودیوی تاریخی شماره ۸ بازدید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با حضور در جمع هنرمندان و نظارت بر تمرین بازیگران، به صورت نمادین ایفای نقشی را بر عهده گرفت که اجرای حرفه‌ای و مسلط وی، تحسین و تشویق حاضران را در پی داشت.

دکتر اسماعیلی بقایی در حاشیه این بازدید، طی سخنانی رادیونمایش را «پرنیان تخیل و تفکر» خواند و با اشاره به خاطرات نسل خود از قصه¬های شب در دهه ۱۳۶۰ (از جمله داستان‌های به‌یادماندنی نظیر «اینجه محمد» اثر یاشار کمال و شخصیت ارباب عبدی)، رادیو را رسانه‌ای خاطره‌ساز و اثرگذار در شکل‌گیری فکر و اندیشه دانست.

وی با تأکید بر اینکه هیچ ابزار رسانه‌ای دیگری نمی‌تواند جایگزین رادیو شود، افزود: رادیو از بدو تأسیس در سال ۱۳۱۹ تا به امروز، علی‌رغم ظهور تلویزیون، اینترنت و اخیراً هوش مصنوعی، کماکان مخاطبان و اثرگذاری خود را حفظ کرده و حتی در برخی حوزه‌ها این اثرگذاری فزونی یافته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه، نقش هنرمندان رادیو را در افزایش آگاهی و فرهنگ عمومی بسیار ارزشمند برشمرد و تصریح کرد: ترویج زبان فارسی و بازگو کردن ادبیات کهن ایرانی به زبان نمایش برای نسل‌های جدید، و همچنین بهره‌گیری فاخر و دقیق از داشته‌های فرهنگی دیگر ملل با ترجمه‌های استاندارد، کمک شایانی به حفظ مهم‌ترین عامل هویتی ایران یعنی زبان فارسی می‌کند.

وی در پایان از تلاش‌های دکتر محسن سوهانی و همکارانشان در مجموعه هنر‌های نمایشی رادیو و رادیونمایش قدردانی کرد.

در ادامه این بازدید، نشستی تخصصی با حضور سخنگوی وزارت امور خارجه و مدیران هنر‌های نمایشی رادیو برگزار شد.

در این جلسه، پیرامون ظرفیت‌های مشترک دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای گفت‌و‌گو شد و توافقاتی جهت توسعه همکاری‌های فی‌مابین در راستای بهره‌گیری از هنر نمایش رادیویی برای تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور حاصل گردید.