به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدمسعود سمیعی‌نژاد درجلسه شورای اداری شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد و دیدار با فعالان اقتصادی جنوب کرمان اعلام کرد: قرار شده شرکت ملی صنایع مس ایران این معدن رادوباره به مزایده بگذارد؛ چنانچه این‌بار نیز در فرایند مزایده مشکلی ایجاد شود، این معدن از این شرکت خلع ید شده و با انتقال آن به ایمیدرو، تا دی‌ امسال به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

معاون وزیر صمت بیان کرد: با توجه به تنوع مواد معدنی و شناسایی ضعف‌ها و موانع حقوقی در منطقه جنوب کرمان، رویکرد اصلی تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع فرآوری است ومرحله دوم ساخت کارخانه سیلیکون در فاریاب نیز برای ایجاد ارزش‌افزودهآغاز می شود

وی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های معدنی افزود: وزارت صمت در حوزه توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه راه‌سازی و برق‌رسانی به معادن هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد کرد و در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای مشترک با وزارت راه و شهرسازی منعقد شده تاطرحهای راه‌سازی و طرح‌های انتقال برق اجرایی شود.

وی با اشاره به تشکیل میز کارگروه تخصصی این وزارتخانه در شهرستان برای رسیدگی مستقیم به مشکلات معدن‌کاران تصریح کرد: بخش عمده‌ای از موانع در همین منطقه برطرف می‌شود و مسائل نیاز به تصمیم‌گیری در سطح کلان، در تهران پیگیری و تعیین تکلیف خواهد شد.

سمیعی‌نژاد با اشاره به حضور مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در منطقه گفت: قرارشد برای فعالان معدنی جنوب کرمان در سه حوزه اکتشاف، استخراج و صنایع فرآوری یک «خط سبز» تعریف شود تا تقاضاهای مربوط به اکتشاف، نوسازی و بازسازی ماشین‌آلات و احداث کارخانه‌های فرآوری، خارج از نوبت و با عاملیت بانک‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با تشریح ظرفیت‌های قانونی حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، بخشی از حقوق دولتی وصول‌شده باید صرف توسعه زیرساخت مناطق معدنی شود و علاوه‌بر آن، با مصوبه شورای معادن استان و شورای‌عالی معادن و نظر استاندار، امکان بازگشت و اختصاص تا ۲۰ درصد حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های معدنی منطقه وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی باید از این حق قانونی حداکثر استفاده را ببرند.

رئیس هیئت‌عامل ایمیدرو همچنین درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ گفت: بر اساس این مصوبه، نحوه هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی دولتی و شبه‌دولتی از جمله مس، گل‌گهر، گهرزمین و سایر شرکت‌های بزرگ با نظر استاندار اولویت‌بندی شده و الزاماً باید در سه بخش «آموزش»، «درمان» و «زیرساخت» هزینه شود که تکمیل طرحهای بزرگراهی و بیمارستان در حال ساخت عنبرآباد از همین محل پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای مرمت و بازسازی مدرسه امیرکبیر جیرفت که ثبت ملی شده افزود: شرکت های معدنی بزرگ در منطقه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی می توانند در این زمینه ها ورود داشته باشند و از ظرفیت آنانان باید استفاده کرد.

سمیعی‌نژادخطاب به استاندار کرمان گفت: ایمیدرو آمادگی کامل دارد هر پهنه معدنی که در جنوب کرمان معرفی شود را با سرمایه‌گذاری بزرگ اکتشاف و شناسایی کند؛ از آنجا که طبق قانون دولت اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در بهره‌برداری ندارد، پس از تکمیل اکتشاف و ایجاد زیرساخت‌های آب و برق، این محدوده‌ها برای سرمایه‌گذاری نهایی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.