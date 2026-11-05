روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: متقاضیان آزمون استخدامی دعوت شده به مرحله ارزیابی شایستگی رفتاری نسبت به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: نتایج بررسی مدارک ارسالی داوطلبان ساعت ۲۲ امروز پنج شنبه ۱۴ آبان اعلام می‌شود.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش شخصی خود در سامانه آزمون به نشانی kish.iran-azmoon.ir ، نتیجه بررسی مدارک و وضعیت خود در فرآیند استخدام را مشاهده کنند.

مرحله نخست فرآیند مصاحبه‌های استخدامی شامل ارزیابی شایستگی‌های رفتاری داوطلبان آغاز شده است.

داوطلبانی دعوت شده به این مرحله لازم است با مراجعه به نشانی jobvision.ir ، پس از نام نویسی، در بخش اطلاعات من نسبت به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات فارسی خود اقدام کنند.

متقاضیان براساس دستورالعمل صفحه شخصی سامانه آزمون، مراحل ارزیابی شایستگی‌های رفتاری را تکمیل کنند.

زمان‌بندی و جزئیات مراحل بعدی فرآیند استخدام، پس از تکمیل ارزیابی‌های اعلام‌شده در وبگاه اطلاع‌رسانی منطقه آزاد کیش اعلام خواهد شد.