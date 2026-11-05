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بازدید از طرحهای عمرانی و زیرساختی، مجتمع سنگ آهن سنگان، شهرک حمل و نقل و گمرک مرز شمتیغ و افتتاح یک واحد آموزشی از بخشهای سفر یک روزه استاندار خراسان رضوی به شهرستان خواف است.
فرماندار خواف هم گفت: این شهرستان از نظر اجرای طرحهای زیرساختی ورزشی و از جمله ساخت زمینهای چمن بزرگ و کوچک از مناطق شاخص و مستعد استان خراسان رضوی است.
مهدی آسیایی افزود: با توجه به ظرفیتها و اقدامات زیرساختی عمرانی ورزشی خواف وجود تیم و باشگاه ورزشی مختص این شهرستان از حلقههای مفقوده این بخش به شمار می رود.
وی بیان کرد: طرح دوبانده سازی جاده سنگان خواف به تربت حیدریه در ۱۰ قطعه از محل مسووولیتهای اجتماعی و حقوق دولتی در حال اجراست که پنج قطعه آن در شهرستان خواف قرار دارد.
فرماندار خواف تصریح کرد: اکنون قطعه های یک، ۲ و ۳ جاده سنگان خواف به تربت حیدریه و بخشی از قطعه ۴ این جاده به بهره برداری رسیده و زیر بار ترافیک است.
به گفته وی، شهرستان خواف بعد از تبادکان مشهد بیشترین طرحهای عمرانی در بخش آموزش و پرورش استان خراسان رضوی را داشته و بیش از یک هزار میلیارد ریال در این بخش اعتبار هزینه شده است..