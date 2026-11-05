بازدید از طرحهای عمرانی و زیرساختی، مجتمع سنگ آهن سنگان،‌ شهرک حمل و نقل و گمرک مرز شمتیغ و افتتاح یک واحد آموزشی از بخش‌های سفر یک روزه استاندار خراسان رضوی به شهرستان خواف است.

غلامحسین مظفری روز پنج شنبه در جریان سفر به شهرستان خواف و بررسی طرحهای عمرانی و زیرساختی این شهرستان گفت: باید ضمن توجه به استعدادیابی سنین مختلف و تشکیل باشگاهها و تیمهای ورزشی در مسیر رونق ورزش خواف، گام برداشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی،اظهار کرد: مربیان باشگاههای ورزشی باید استعدادهای نهفته در مناطق مختلف شهرستان خواف را شناسایی و زمینه بالندگی آنها در سطوح گوناگون را فراهم کنند.

فرماندار خواف هم گفت: این شهرستان از نظر اجرای طرحهای زیرساختی ورزشی و از جمله ساخت زمین‌های چمن بزرگ و کوچک از مناطق شاخص و مستعد استان خراسان رضوی است.

مهدی آسیایی افزود: با توجه به ظرفیتها و اقدامات زیرساختی عمرانی ورزشی خواف وجود تیم و باشگاه ورزشی مختص این شهرستان از حلقه‌های مفقوده این بخش به شمار می رود.

وی بیان کرد: طرح دوبانده سازی جاده سنگان خواف به تربت حیدریه در ۱۰ قطعه از محل مسووولیت‌های اجتماعی و حقوق دولتی در حال اجراست که پنج قطعه آن در شهرستان خواف قرار دارد.

فرماندار خواف تصریح کرد: اکنون قطعه های یک، ۲ و ۳ جاده سنگان خواف به تربت حیدریه و بخشی از قطعه ۴ این جاده به بهره برداری رسیده و زیر بار ترافیک است.

آسیایی گفت: زیرسازی جاده دوبانده از سه راهی نشتیفان خواف تا قاین در حال انجام است که تا سه راهی «بیاس آباد» خواف زیرسازی کامل آن انجام و آماده اجرای آسفالت است.

به گفته وی، شهرستان خواف بعد از تبادکان مشهد بیشترین طرحهای عمرانی در بخش آموزش و پرورش استان خراسان رضوی را داشته و بیش از یک هزار میلیارد ریال در این بخش اعتبار هزینه شده است..