احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در شمال خوزستان، پرهیز از تردد در حاشیه رودخانه‌ها

احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در شمال خوزستان، پرهیز از تردد در حاشیه رودخانه‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هشدار سطح قرمز هواشناسی در استان خوزستان حاکی از آن است تقویت سامانه بارشی از اواخر وقت جمعه تا اواسط وقت یکشنبه سبب رگبار شدید و رعدوبرق، صاعقه، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با طوفان لحظه‌ای در مناطق مرتفع شمالی استان شامل شهیون و سردشتِ دزفول، حسینیه اندیمشک، گتوند، لالی، مسجد سلیمان و مناطق مرتفع شمال شرقی و شرقی شامل: ایذه، اندیکا، صیدون، دزپارت و باغملک خواهد شد.

سامانه بارشی که از اواخر وقت دیروز چهارشنبه سیزدهم آبان وارد خوزستان شده با تشدید فعالیت خود بیشتر مناطق استان را فراگرفته است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه برای این سامانه بارشی هشدار هواشناسی صادر شده است، اظهار کرد: شدت فعالیت این سامانه بارشی در مناطق شمال و شمال شرقی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: سامانه بارشی تا اواخر روز دوشنبه هفته آینده در خوزستان فعال خواهد بود و در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: در مناطق مستعد ریزش تگرگ دور از انتظار نیست و در این مدت شمال خلیج فارس مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

مردم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان هم از آماده‌باش کامل تمامی تیم‌های امدادی و نیرو‌های عملیاتی در پی پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی و احتمال ریزش تگرگ در استان خبر داد.

حسن عبودی مزرعی از شهروندان و ساکنان مناطق آسیب‌پذیر خواست، در طول مدت فعالیت این سامانه بارشی از تردد در حاشیه رودخانه‌ها، قرار گرفتن زیر سایه درختان یا تابلو‌های تبلیغاتی هنگام رعد و برق خودداری کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استاندار خوزستان هم یادآور شد: با توجه به آغاز بارش گسترده باران در استان، مردم از سفر‌های غیرضروری و اسکان در مناطق گردشگری و یا در مسیر رودخانه‌ها خودداری کنند.

این سامانه از امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با بارش باران، رعد و برق، وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش محسوس دما فعال خواهد شد و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز با بارش برف همراه خواهد بود.

هشدار نارنجی هواشناسی برای ۷ استان

از پنجشنبه ۱۴ آبان تا دو روز نخست هفته آینده، بیشتر استان‌های کشور شاهد بارندگی خواهند بود. این سامانه بارشی گسترده، ۹۶ ساعت در کشور فعال خواهد بود

بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، شرق لرستان، کرمانشاه و گیلان منطقه اثر این مخاطرات جوی خواهند بود.

جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و بارش برف در ارتفاعات از جمله مخاطرات این سامانه است؛ لذا به شهروندان توصیه می‌شود از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اکیداً خودداری کنند.

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان در نیمه آبان

کارشناس هواشناسی کشاورزی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از جنوب‌غرب به سمت شمال‌شرق کشور، تأکید کرد: اگرچه شدت بارش‌ها چندان سنگین نیست، همزمانی آن با فصل برداشت، می‌تواند برای محصولات فضای باز خسارت‌زا باشد.

مکوندی افزود: کشاورزانی که محصول خود را برداشت کرده و روی زمین مزرعه انباشته‌اند تا سر فرصت به انبار ببرند، در صورت بارش باران متحمل خسارت جدی ناشی از پوسیدگی و افت کیفیت خواهند شد؛ بنابراین هشدار صادرشده، یک تدبیر پیشگیرانه برای انتقال سریع بار به محیط‌های مسقف است.

این کارشناس هواشناسی کشاورزی در پاسخ به چرایی زمان‌بندی صدور هشدار‌ها گفت: مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی در بازه ۳ تا ۵ روزه به اوج دقت خود می‌رسند. در روز‌های قبل بر اساس الگو‌های اولیه، هشدار‌های زرد و توصیه‌های مقدماتی صادر شد، اما با ورود سامانه و تثبیت نقشه‌ها، سطح هشدار به نارنجی تغییر یافت تا بهره‌برداران با اطمینان و سرعت بیشتری اقدامات حفاظتی را اجرایی کنند.

همچنین لازم است کشاورزان در

باغ‌ها و مزارع: پاکسازی مسیر آب، سم‌پاشی نکردن هنگام بارش، رنگ‌آمیزی تنه درختان برای جلوگیری از سوختگی برف، تسریع در انتقال محصولات به مکان‌های مسقف

گلخانه‌ها: تنظیم دما و تهویه، ترمیم سقف‌ها، بستن دریچه‌ها در زمان بارش و سرمای شدید

دامداری‌ها و مرغداری ها: تأمین سوخت و گرمایش، پایش آنفولانزای پرندگان، استفاده از خوراک پرانرژی برای دام‌ها

آبزی‌پروری: پاکسازی استخر‌ها، کنترل دریچه‌های ورودی خروجی، کاهش نیم‌برابری خوراک ماهی‌ها در روز‌های ابری

عشایر و زنبورداران: پرهیز از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها؛ محافظت از کندو‌ها در برابر باد و بارش

ماشین‌آلات: پرهیز از تردد در مزارع و محافظت از تجهیزات در برابر سرمای شدید را در دستور کار قرار دهند.

این هشدار تا روز یکشنبه برای ۲۸ استان کشور اغلب در دامنه‌های زاگرس و البرز، غرب و شمال غرب کشور جریان خواهد داشت.