به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ اکبر شفیعی گفت: با توجه به بروز چند فقره سرقت در شهر یزد ماموران کلانتری‌ها در هفته گذشته اقدامات لازم را در خصوص کشف سرقت‌ها انجام دادند. وی ادامه داد: ماموران با بررسی‌های میدانی و گشت زنی‌های مستمر، ۱۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را که به صورت بلا صاحب در شهر رها شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد تصریح کرد: با شناسایی صاحبان این وسایل نقلیه، موتورسیکلت‌ها تحویل آنها شد.