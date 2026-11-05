دویست‌وچهل‌ونهمین شب میدان‌داری در مازندران، همزمان با روز دانش‌آموز، با حضور نوجوانان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و انقلابی رنگ‌وبوی دانش‌آموزی گرفت.

دانش‌آموزان مازندرانی در دویست‌ و چهل‌ و نهمین شب میدان داری کردند

دانش‌آموزان مازندرانی در دویست‌ و چهل‌ و نهمین شب میدان داری کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دویست‌وچهل‌ونهمین شب میدان‌داری در مازندران، همزمان با سیزدهم آبان و روز دانش‌آموز، با حضور نوجوانان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و انقلابی حال‌وهوایی دانش‌آموزی داشت.

در این اجتماع، دانش‌آموزان با تلاوت قرآن و سردادن شعارها، روز دانش‌آموز را گرامی داشتند و از تداوم حضور خود در میدان‌ها در قالب برنامه چهارشنبه‌های دانش‌آموزی خبر دادند.

کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به آغاز این برنامه در مدارس استان گفت: قرار است میدان‌ها در روز‌های چهارشنبه در اختیار دانش‌آموزان و تشکل‌های دانش‌آموزی قرار گیرد تا زمینه مشارکت و نقش‌آفرینی بیشتر آنان فراهم شود.

استاندار مازندران و فرماندار ساری نیز در این اجتماع بر فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر دانش‌آموزان در اجتماعات مردمی تأکید کردند. شهردار ساری هم از آمادگی شهرداری برای حمایت از برنامه‌های دانش‌آموزی و فراهم‌کردن بستر لازم خبر داد.

یکی از جلوه‌های این اجتماع، حضور دختر شهید مدافع حرم، محمد برهوسی بود که با خواندن بخش‌هایی از کتاب پدر شهیدش، از پیوند نسل امروز با قهرمانان دیروز گفت.

همچنین پیام دکتر محسن رضایی به مناسبت آغاز سومین کنگره ملی ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید والامقام مازندران در جمع حاضران قرائت شد.

سردار موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران، نیز با تأکید بر ضرورت همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی گفت: تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه برگزاری شایسته اجلاسیه این کنگره در سال ۱۴۰۸ فراهم شود.

گزارش از بنیامین مرشدی