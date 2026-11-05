کارشناس هواشناسی گفت: از امروز تا روز یکشنبه شاهد بارش باران و رگبار و رعد و برق خواهیم بود؛ همچنین طی روز‌های آینده دمای هوا به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: از امروز تا روز یکشنبه شاهد بارش باران و رگبار و رعد و برق خواهیم بود؛ همچنین طی روز‌های آینده دمای هوا به طور محسوسی کاهش می‌یابد.

مرتضی صبوری در تشریح جزئیات وضعیت جوی استان گفت: عصر امروز شاهد وزش باد شدید موقتی با احتمال گرد و خاک و افزایش ابر و رگبار باران و رعد و برق در برخی نقاط خواهیم بود.

وی افزود: فردا نیز بارش باران فراگیری بیشتری نسبت به امروز دارد و در برخی ساعات شاهد بارش باران در بیشتر مناطق خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی گفت: روز شنبه از بعدازظهر، بارش‌ها همه مناطق استان را در بر می‌گیرد.

صبوری افزود: یکشنبه شب این موج بارشی از استان خارج می‌شود و بعد از شاهد وزش باد شدید خواهیم بود.

وی در خصوص وضعیت دمای هوا هم از کاهش محسوس دمای هوا طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۲۷ درجه و فردا ۲۵ درجه سانتیگراد است و این کاهش دما طی روز‌های آینده ادامه دارد به طوری که روز سه شنبه حداکثر دمای هوا به ۱۵ درجه سانتیگراد می‌رسد.