به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،دادستان عمومی و انقلاب زرند اعلام کرد:در پی سرقت محموله‌های ریلی و شناسایی عوامل دخیل در این سرقت‌ها، با پیگیری‌های صورت‌گرفته و اقدامات پلیس راه‌آهن، تاکنون پنج متهم شناسایی و دستگیر شده‌اند و در بازرسی از منازل آنان، بیش از دو تن گندم سرقتی کشف شده است.

مجتبی استوارزاده افزود: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده ادامه داردو در حال حاضر شناسایی دیگر همدستان احتمالیو ابعاد سرقت‌ها در حال پیگیری است.