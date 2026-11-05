تأکید معاون برق و انرژی وزارت نیرو بر تقویت همکاری پژوهشگاه نیرو با این معاونت برای حل مسائل اولویت‌دار صنعت برق، اصلاح ساختار و اقتصاد این صنعت و تدوین برنامه توسعه ۲۰ ساله تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی در نشست مشترک با رئیس پژوهشگاه نیرو، رؤسای پژوهشکده‌ها و مدیران این مجموعه، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های پژوهشی، آزمایشگاهی و تخصصی پژوهشگاه را برای تصمیم‌سازی و رفع چالش‌های صنعت برق ضروری دانست.

در این نشست، دودابی‌نژاد، رئیس پژوهشگاه نیرو، گزارشی از فعالیت‌ها و دستاورد‌های پژوهشی ارائه کرد و سه محور اصلاح ساختار صنعت برق در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح اقتصاد برق و برنامه‌ریزی کلان برای افق ۲۰ ساله این صنعت را تشریح کرد.

رجبی مشهدی با قدردانی از توجه پژوهشگاه به مسائل واقعی صنعت برق، خواستار بررسی نیاز‌های پژوهشی مرتبط با ۶۰ برنامه عملیاتی عبور از زمستان و مجموعه سومِ ۱۴ مگاپروژه صنعت برق شد.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان معاونت برق و انرژی و پژوهشگاه نیرو را مطرح کرد تا مسائل اولویت‌دار با تعامل مستمر دو مجموعه پیگیری و از اقدامات پراکنده جلوگیری شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن مقدمات تدوین برنامه هشتم پیشرفت، بر نقش پژوهشکده حکمرانی در ارائه پیشنهاد‌های تخصصی برای این برنامه و همچنین احکام و الزامات بودجه‌های سنواتی حوزه برق و انرژی تأکید کرد.

فعال‌سازی ظرفیت‌های پژوهشگاه در دیپلماسی انرژی با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها، توسعه ابزار‌های شبیه‌سازی برای تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت مسائل اقتصادی صنعت برق، تقویت امنیت سایبری و پژوهش درباره اداره صنعت برق در شرایط بحران، از دیگر محور‌های این نشست بود.

در پایان مقرر شد پژوهشگاه نیرو، موضوعاتی همچون بهینه‌سازی مصرف، هوشمندسازی و پایداری صنعت برق در شرایط بحران را در کنار سایر محور‌های مطرح‌شده پیگیری کند و همکاری با معاونت برق و انرژی را برای تبدیل نتایج پژوهش‌ها به راهکار‌های اجرایی توسعه دهد.