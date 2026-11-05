به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، با گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بویژه دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و رهبر شهید انقلاب، گفت: شهادت این عزیزان دانش‌آموز، تداعی‌بخش جنایت روز دانش‌آموز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است. روز گذشته روز دانش‌آموز بود و اشغال لانه جاسوسی به مناسبت روز دانش‌آموز بود که بعد از انقلاب صورت گرفت و نشان داد که نهضت مقدس جمهوری اسلامی همچنان همان مسیری را که آغاز کرده بود، طی کرده و در حال ادامه دادن خون شهدا هستیم و ان‌شاءالله خواهیم بود.

وی ادامه داد: امیدواریم این پرچم خونینی را که ملت ایران برافراشته‌اند، تا پیروزی نهایی برافراشته بماند. من همیشه وقتی می‌خواهم از آموزش و پرورش صحبت کنم، به شعر اول کتاب‌های درسی ابتدایی اشاره می‌کنم که می‌گوید: «توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.» اگر بخواهیم ایران ما را قوی کنیم، اولین شرطش دانایی است؛ چه در سطح کلان و چه در سطح خرد و فردی. توانایی در گروی دانایی است. اگر امروز توانستیم در مقابل دشمنمان بایستیم، ناشی از دانایی ما است؛ دانایی‌ای که در مدارس ایران شکل گرفته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: چگونه مهندسان نظامی ما پهپاد‌هایی می‌سازند که رادار‌های آمریکا نمی‌توانند آنها را شناسایی کنند و دشمن مجبور می‌شود برای سرنگون کردن یک پهپاد، چندین موشک و هزینه بسیار زیادی صرف کند؟ این توانمندی ناشی از تعلیم و تربیتی است که در مدارس داشته‌ایم. اگر موشکی می‌سازیم که می‌تواند قلب دشمن را در اسرائیل ویران کند و پایگاه‌های آمریکا را در منطقه مورد هجمه قرار دهد، ناشی از تربیت فرزندانی است که در مدارس کشور پرورش یافته‌اند.

وی افزود: بنابراین، دانایی است که توانایی می‌آورد. اینکه برادر عزیزم، جناب آقای رئیس‌جمهور، عدالت آموزشی را اولین کار خود قرار داده و شاید بیشترین انرژی و وقت خود را صرف آموزش و پرورش می‌کند، ناشی از این راهبرد کلی است که اگر ایران می‌خواهد پیشرفت کند و به اوج تمدن و عزت خود برسد، باید انسان‌های دانا، دانشمند و فرزانه تربیت کند و این دانایی و دانشمندی از مدارس آغاز می‌شود. به همین خاطر، تمام هم‌وغم آقای پزشکیان مدرسه‌سازی است. در درجه اول می‌خواهد فرزندان این مرز و بوم دانا و توانا باشند؛ در عرصه اقتصاد، فرهنگ، صنایع نظامی، عرصه‌های اجتماعی و تربیت اجتماعی. سرچشمه همه اینها مدرسه و کلاس‌های درس است و از همین مدارس شروع می‌شود.

قائم پناه با بیان اینکه دانش و توانایی افراد جامعه حاصل آموزش معلمان است، اظهار کرد: اگر اینجا نشسته‌ایم و گفت‌و‌گو می‌کنیم و دانشی داریم، ما مدیون معلمان عزیزی هستیم که به ما آموزش دادند و یاد دادند. این چیزی نیست که آدم بتواند به‌سادگی از آن عبور کند. اگر قرار است دانا شویم، باید مدارسمان را درست کنیم. اگر قرار باشد مدارس فقط در شهر‌های بزرگ شکل بگیرند، بخش بزرگی از استعداد‌های این کشور شکوفا نخواهد شد. به همین خاطر، عدالت آموزشی ملاک قرار می‌گیرد؛ یعنی همه مردم ایران و همه فرزندان این مرز و بوم بتوانند از یک فضای آموزشی مناسب برخوردار باشند. بنابراین، همه ایران باید مدرسه مناسب داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردم در توسعه فضا‌های آموزشی اظهار کرد: این امر میسر نبود مگر با مشارکت مردم. هیچ کار خیری بالاتر از مدرسه‌سازی و آموزش نیست. این کار یک عمل صالح است که تداوم دارد. وقتی شما عزیزان خیر که حضور دارید و به توسعه فضا‌های آموزشی کمک کرده‌اید، سال‌های سال این کار خیر شما ادامه دارد و همواره تکرارشدنی است. به همین خاطر، این عمل صالح برای شما لذت‌بخش است و برای شما امیدآفرینی ایجاد می‌کند که فرزندان این مرز و بوم یاد بگیرند و در رشته‌های مختلف علمی تلاش کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی اظهار کرد: شما خیرین با دستانتان عمل می‌کنید. اگر این شهر عزیزانی مانند کیومرث صابری، که از ایشان به‌عنوان یکی از سربازان نامدار ایران یاد کردند، دارد، این افراد از همین مدارس رشد کرده‌اند و از همین مدارس بوده‌اند. بزرگان دیگری مانند سردار لشکر عبداللهی نیز مدیون تربیت این مدارس هستند. بنابراین، اگر بخواهیم به‌عنوان دولت و حاکمیت بگوییم وظیفه ما چیست، وظیفه ما بیش از سه امر نیست؛ آموزش، سلامت و امنیت. اینها اصلی‌ترین وظایف هر حاکمیتی هستند.

وی با بیان اینکه تولید وظیفه دولت نیست، تصریح کرد: تولید فولاد، خودرو و برنج وظیفه ما نیست و این امور با مردم است؛ اما متولی سلامت مردم ما هستیم و متولی آموزش نیز ما هستیم. ما باید فرزندان کشور را توانمند کنیم و آنها را به جایی برسانیم که بتوانند ایران را سربلند کنند. این وظیفه ماست.

قائم پناه با اشاره به مشارکت خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی طی دو سال گذشته گفت: خوشحالیم که در دو سال گذشته، با کمک شما خیّران در سراسر کشور، حماسه بزرگی خلق شد. به نظر من، جنگ و مشکلات جنگ نتوانسته است این همت بزرگ مردم ایران را به نمایش بگذارد. مشارکت مردم باعث شد ۱۷ هزار کلاس ظرف دو سال ساخته شود و دانش‌آموزان در آنها بنشینند و یاد بگیرند. این ناشی از همان مشارکت مردم است. مردم قدرت بزرگی دارند و اگر دولت بتواند این مشارکت را جذب کند، قدرت دولت در کنار مردم قدرتمند معنا پیدا می‌کند. قدرت مردم بی‌نهایت است و مشارکت مردم می‌تواند پایداری ایجاد کند.

وی با اشاره به تأثیر مدرسه‌سازی در شکل‌گیری روحیه مشارکت اجتماعی در دانش‌آموزان گفت: وقتی دانش‌آموزی از روز اول می‌بیند که پدر و مادرش در مشارکت مدرسه‌سازی کمک می‌کنند، در روح این بچه زنده خواهد شد که باید در ساختن اجتماع خود مشارکت کند. در بعضی فیلم‌ها را که به استان‌ها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم دانش‌آموزان یک آجر را دست‌به‌دست می‌کنند. به نظر من، این روح مشارکت ارزش‌آفرین‌ترین موضوع است. روح مشارکت سرمایه بسیار بزرگی برای دولت و هر حکومتی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ایستادگی ایران در برابر آمریکا اظهار کرد: اینکه ما اکنون در مقابل آمریکا ایستاده‌ایم، به این خاطر است که مردم پای کار ایستادند. اگر مردم پای کار نبودند، فقط سلاح نظامی کافی نبود. آموزش و پرورش بنیان و اساس توسعه کشور است و می‌تواند بسیار به ما کمک کند. خوشبختانه این جریان خوب هدایت می‌شود، به‌خوبی مورد حمایت قرار گرفته و قدم‌های بزرگی برداشته شده است. در آینده آثار این کار بزرگ را خواهیم دید. اگر در روستایی از یک استان می‌بینید فردی باسواد رشد کرده است، ناشی از وجود یک مدرسه در آنجا و حضور معلمی است که توانسته دانش‌آموزی را تربیت کند.

وی با اشاره به تربیت دانشمندان و چهره‌های علمی کشور تصریح کرد: آقای دکتر، دانش‌آموزی مانند پروفسور سمیعی و صد‌ها دانشمند دیگری که داریم، ناشی از همین فکر و رویکرد است. آقای پزشکیان و دولت ما بر این باورند که اگر بتوانیم فضا‌های آموزشی سراسر ایران را به‌گونه‌ای آماده کنیم که هیچ استعدادی فراموش نشود و همه توانایی بروز استعداد‌ها و توانمندی‌های خود را داشته باشند، می‌توانیم به اهداف بزرگی برسیم. لازمه این کار، ایجاد فضای آموزشی مناسب است. این موضوع می‌تواند به ما کمک کند تا در جمعیت ۸۰ تا ۹۰ میلیونی کشور، هزاران و میلیون‌ها انسان باسواد و دانا تربیت کنیم و اثرات آن را در نسل‌های آینده ببینیم.

قائم پناه با اشاره به اهمیت ابزار‌ها و فناوری‌های آموزشی گفت: نکته دیگری که مورد تأکید است، استفاده از ابزار‌ها و فناوری مناسب و نوین پس از ایجاد فضای آموزشی است. کلاس‌های هوشمند جزو برنامه‌های اصلی است تا از فاصله دانش و استفاده از تکنولوژی مناسب عقب نمانیم. به همین خاطر، کلاس‌های هوشمند موردنظر است که ان‌شاءالله با کمک مردم، مشارکت مردم و هر آنچه دولت در طبق اخلاص می‌گذارد، بتوانیم با کمک مردم با فناوری روز هم آشنا شویم. آشنایی با تکنولوژی روز می‌تواند به سرعت یادگیری دانش‌آموزان ما کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت هویت ملی در نظام آموزشی اظهار کرد: مهم‌ترین چیزی که اهمیت دارد، این است که در فضای آموزشی و آموزش و پرورش، رشد دهیم که به ایران خودمان ببالیم، نه اینکه با فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر ستیز داشته باشیم. باید از فرهنگ‌ها، دانش‌ها و تمدن‌های کشور‌های دیگر بهره ببریم، اما ایران خودمان، تمدن خودمان، ادبیات خودمان و داشته‌های خودمان را همواره در ذهن و قلب بچه‌ها یادآوری کنیم. باید به فرزندان خود یادآوری کنیم که ما کشوری با عمق تاریخی و تمدنی بسیار زیاد داریم و این تمدن کهن و سرزمین کهن را بشناسیم و حس وطن‌دوستی را در فرزندان خود به وجود بیاوریم.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت برافراشتن پرچم در مدارس گفت: هر روز پرچم را در مدرسه‌های خود برافراشته کنیم و به دانش‌آموزان یاد بدهیم که در مقابل پرچم ایران و پرچم جمهوری اسلامی سر تعظیم فرود بیاورند. همه ما یاد بگیریم که این افتخار م است؛ ایرانی سرافراز و قدرتمند داریم و باید توجه کنیم که این تمدن را پاس بداریم. هزاران سال است که اجداد ما تلاش کرده‌اند. اگر توانستیم در مقابل اسکندر مقدونی بایستیم و ایران باقی ماند، اگر چنگیز حمله کرد و ایران باقی ماند و اگر تیمور حمله کرد و ایران ماند، به این دلیل است که ایران در مقابل همه حملات دشمنان در طول تاریخ ایستادگی کرده است.

وی افزود: این ایستادگی را باید هر روز و هر روز در روح فرزندانمان زنده کنیم. نگاه به کشور‌های دیگر و این تصور که دیگران می‌توانند ما را نجات دهند، باید از ذهن آنها حذف شود. باید به آنها بگوییم که ما می‌توانیم ایران خودمان را بسازیم و برترین و بهترین باشیم.

قائم پناه با اشاره به ضرورت تقویت روحیه وطن‌دوستی در مدارس گفت: باید به دانش‌آموزان یاد بدهیم که همیشه حس وطن‌دوستی داشته باشند و این موضوع هر روز برای آنها تکرار شود. دومین موضوع، حس پرسشگری است. دانش‌آموز ما باید گستاخ باشد؛ گستاخ به این معنا که بتواند آنچه را در ذهن دارد، بپرسد و معلم هم با کمال احترام پاسخگوی سؤال‌های او باشد. باید ذهن پرسشگر برای دانش‌آموز ایجاد کنیم. ذهن پرسشگر یعنی خلاقیت، ابتکار، هر روز چیز نو خواستن و پیشرفت کردن. بنابراین، در آموزش و پرورش باید به این موضوع بسیار توجه کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کار تیمی در آموزش و پرورش گفت: موضوع دیگر، کار تیمی است. دکتر پزشکیان تأکید می‌کند که دانش‌آموزان دور میز گرد بنشینند و مشارکت کنند. شاید یکی از ضعف‌های ما این باشد که می‌خواهیم کار‌ها را به‌صورت تک‌نفره انجام دهیم. باید حس تعاون و همکاری را از کودکی به بچه‌ها یاد بدهیم. اینکه ما در کشتی اولی هستیم، بسیار عالی است، اما بهتر است در کار‌های تیمی هم اول شویم. وقتی در کشتی به‌عنوان فردی در یک وزن اول می‌شویم و در وزنه‌برداری مدال‌آفرینی می‌کنیم، در کار‌های تیمی هم باید آن‌قدر از دوران ابتدایی تمرین کنیم که بتوانیم در فوتبال، والیبال، بسکتبال و کار‌های دیگر رشد کنیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: این کار تیمی است که می‌تواند در تحقیقات، پژوهش و بسیاری از امور به ما یاری دهد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه در آموزش گفت: این نگاه جدید به آموزش باید به‌گونه‌ای باشد که همه را در بحث‌های علمی مشارکت دهیم. بنده در دانشگاه هم که بودم، با دانشجو‌ها صحبت می‌کردیم و آنها را مشارکت می‌دادیم. آموزش یک‌طرفه نیست و مشارکت، کار را راحت‌تر می‌کند. باید از آن حالت که فقط دانش‌آموز را مکلف کنیم چیزی را یاد بگیرد و حفظ کند و مفروضات او را زیاد کنیم، فاصله بگیریم و کاری کنیم که این مفروضات با مشارکت یکدیگر یاد گرفته شود. این یادگیری پایدارتر است.

قائم‌پناه گفت: چیزی که حفظ کنید، با چیزی که در ذهن و قلب شما بیاید، بسیار متفاوت است و پایداری ذهنی بیشتری دارد. بعضی مواقع چیزی را می‌خوانید و حفظ می‌کنید، اما بعد از چند سال یا چند روز، حافظه آن را از بین می‌برد. اما وقتی با کسی گفت‌و‌گو می‌کنیم و به حل مسئله می‌رسید، یادگیری به‌صورت مشارکتی قطعاً بهتر و قوی‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضا‌های آموزشی اظهار داشت: مهم‌ترین کاری که علاوه بر فضای فیزیکی انجام می‌دهیم، ساخت اتاق‌ها و ایجاد فضای مناسب است؛ فضای مناسب، زمین ورزشی خوب و امکانات مناسب اهمیت دارد، اما مهم‌تر از همه، محتوای آموزش است. باید به محتوای آموزش توجه کنیم و دانش‌آموزان را در درجه اول به همان موضوعاتی که عرض کردم، یعنی فرهنگ ایران، توجه دهیم. در این میان ادبیات ایران سرمایه تمدنی ماست. باید شاهنامه، دیوان حافظ و کلیات سعدی را به دانش‌آموزان معرفی کنیم. اینها مفاخر ما هستند.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: وقتی داستان فریدون را برای بچه‌ها تعریف می‌کنید و توضیح می‌دهید که در شاهنامه چه اتفاقی افتاد، ضحاک چگونه سرنگون شد، درفش کاویانی چه بود و فرزندان فریدون، ایرج، سلم و تور چه کسانی بودند و چه کردند، باید تراژدی غم‌انگیز ایرج را برای بچه‌ها توضیح دهید. باید بدانیم فردوسی چگونه می‌اندیشید که امروز ما باید هر بیت شعر او را بشناسیم و داستان افراسیاب، رستم، سیاوش و تراژدی غم‌انگیز سیاوش را برای دانش‌آموزان به تصویر بکشیم. حماسه‌های زنان ما، مانند گردآفرید، را به دخترانمان بیاموزید تا نگاهشان به هیچ قرنی محدود نباشد.

وی افزود: باید بدانند سیاوش چه کسی بود، کیخسرو چگونه تربیت شد و چگونه سال‌ها فرزند خود را نگهداری کرد و چه زجر‌هایی کشید تا کیخسرو را نگهداری کند و بعد چه کار کرد. منظورم این است که باید فرهنگ و ادبیات خودمان را به دانش‌آموزان یاد بدهیم و حافظ را به‌خوبی بشناسند. تمام ادبیات دنیا را نگاه کنید و ببینید کدام شعر به زیبایی اشعار حافظ و سعدی سروده شده است. همچنین باید یادآوری کنیم که حقوق بشر مال ماست و اولین لوح حقوق بشر متعلق به کوروش بوده است، نه حقوق بشر آمریکایی که بچه‌های میناب را به شهادت می‌رساند.

قائم پناه گفت: باید شهادت‌طلبی و ایستادگی را از حضرت امام حسین (ع) یاد بگیریم و «هیهات من‌الذله» و زیر بار ذلت نرفتن را به دانش‌آموزان یاد بدهیم. باید غیرتمندی و شجاعت را در ایران زنده کنیم.

وی با قدردانی از خیرین و مسئولانی که برای توسعه فضا‌های آموزشی تلاش می‌کنند، اظهار کرد: ان‌شاءالله با کمک همه خیران و عزیزانی که تلاش می‌کنند، بتوانیم فرصت‌هایی برای فرزندان عزیزمان خلق کنیم. این فرصت‌ها روزبه‌روز به دانش بیشتر، توانایی بیشتر و فناوری بیشتر منجر می‌شود و در نهایت باعث خواهد شد ایران ما قوی باشد. ایران قوی است که می‌تواند عزت، سربلندی و رفاه را برای ما به ارمغان بیاورد. این روز‌ها تجربه کردیم که اگر قوی نبودیم، یقین بدانید ایران ویران می‌شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: قوی بودیم که نگذاشتیم ایران تکه‌پاره شود. برنامه این بود و هست که ایران را تکه‌پاره کنند و تجزیه کنند. این قدرت ملی ما که ناشی از قدرت نظامی و قدرت مردم بود، مانع از آن شد که ایران ما تکه‌پاره شود. صحبت از نابودی تمدن ایران و ویرانی ایران بود، اما نتوانستند؛ نه اینکه نخواستند، بلکه نتوانستند.

وی با اشاره به نقش دانش، تدبیر و توانمندی نظامی کشور در این ایستادگی اظهار کرد: چگونه نتوانستند؟ با دانش، با تدبیر و با دکترین نظامی خوب. رهبر شهیدمان موشک را خوب ساخت، پهپاد را خوب ساختیم و هوافضای ما قوی بود و توانستیم بایستیم. ان‌شاءالله با کمک همه خیرین عزیز و مسئولان عزیز تلاش کنیم این رشد و بالندگی را همچنان ادامه دهیم و ان‌شاءالله روزبه‌روز ایرانمان با عزت، قدرتمندتر و قوی‌تر بر تاریخ بدرخشد.