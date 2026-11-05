به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" گفت: در پی اعلام وقوع تصادف یک دستگاه خودروی نیسان با گله گوسفندان در ساعت ۱۷:۱۸ چهارشنبه در محدوده روستای آجقان، مأموران پاسگاه زرق‌آباد و پلیس راه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را بی‌احتیاطی مشترک راننده نیسان به دلیل عدم توجه کافی به جلو و هدایت‌کنندگان احشام به علت استفاده نکردن از علائم هشداردهنده هنگام عبور از جاده، هر کدام به میزان ۵۰ درصد اعلام کردند، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده و با هماهنگی قضایی خودروی نیسان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.